Galtier anuncia el adiós de Messi

Christophe Galtier, actual entrenador del Paris Saint-Germain, aseguró este jueves que Lionel Messi jugará su último partido con el club este sábado, cuando se enfrente al Clermont por el campeonato local.

De este modo, el técnico confirma la noticia de que el astro argentino dejará el equipo parisino a final de la presente temporada. El contrato del capitán de la selección de Argentina con el PSG expira el próximo 30 de junio.

🚨 PSG manager Christophe Galtier has just confirmed that Leo Messi will leave PSG at the end of the season.

“I had a privilege of coaching the best player in the history of football. It will be Leo’s last match at the Parc des Princes against Clermont”. pic.twitter.com/hieCFUFBQm

