G-7 tendrá reunión de urgencia sobre situación en Afganistán

En la pasada cumbre, celebrada en junio de 2021, apenas se trató el tema de Afganistán por estas grandes potencias

El Grupo de los Siete (G-7) sostendrá este martes 24 una reunión virtual de urgencia sobre la situación en Afganistán tras la toma del poder por parte de los talibanes, según anunció este domingo el primer ministro británico, Boris Johnson.

De acuerdo con el premier, cuyo país preside temporalmente el bloque económico, es vital que la comunidad internacional “trabaje unida en garantizar la evacuación de los extranjeros y los colaboradores afganos”.

Además, instó a evitar una crisis humanitaria y a ayudar a preservar “los logros alcanzados” en el marco de los 20 años que duró la ocupación en el país centroasiático por las tropas internacionales que encabezaba Estados Unidos (EE.UU.) en nombre de la guerra contra el terrorismo.

El G7 lo integran, junto a EE.UU. y Reino Unido, las potencias de Alemania, Francia, Canadá, Italia y Japón. Johnson ha estado presionando durante una semana para concretar el encuentro.

El movimiento Talibán, que gobernó Afganistán a principios del siglo XXI, pero fue derrocado tras la invasión de EE.UU. en 2001, comenzó una ofensiva relámpago en las últimas dos semans cuando se concretó la retirada de las tropas de la coalición.

Ante las múltiples críticas de la oposición, quienes insisten en que abandonaron a su suerte a miles de afganos que colaboraron con las tropas británicas, Boris Jonhson reitera que su país solo fue a la nación asiática para apoyar a EE.UU., por lo que era impensable permanecer allí cuando Washington decidiera retirar a sus fuerzas.

Tras la toma del poder por los talibanes, el Gobierno británico anunció su disposición de acoger hasta 20.000 refugiados afganos en los próximos cinco años, una cifra que es insuficiente en opinión de muchos.

Putin advierte sobre llegada de milicianos disfrazados de refugiados

Sobre la evacuación que pretenden Reino Unido y países de Occidente a ciudadanos afganos, el presidente ruso Vladímir Putin alertó, al reunirse este domingo 22 de agosto con los cabezas de lista del partido oficialista Rusia Unida, que no deseaba que aparecieran milicianos disfrazados de refugiados afganos.

Putin se refirió a esta situación en vistas de que estos países pretenden alojar refugiados en los países de Asia Central. En este sentido, el mandatario insistió en que la situación afgana tiene relación directa con la seguridad de su país.

“Estos horrores que ahora (sufren) en Afganistán, no hace tanto que estaban aquí y no queremos su regreso, no necesitamos a esos elementos”, indicó.

Algunos de los países centroasiáticos son Estados aliados rusos sin restricciones de visados para entrar a ese territorio. Y se preguntó si la táctica de Occidente de enviar a refugiados a Asia Central hasta que reciban visados de esos países constituye un método humillante para resolver la crisis.

“Nadie quiere volver ahora a Afganistán, pero tampoco queremos que vengan elementos criminales de Allí, y tampoco de Siria. Estamos haciendo todo lo posible para que Siria no sea un semillero del terrorismo”, dijo el gobernante.