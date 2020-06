Fútbol sala renueva reglamento

El futsal cubano está obligado a ponerse al día —una vez más— con las recientes reglas suscritas por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), las cuales fueron aprobadas el 8 de abril de 2020 para su entrada en vigor desde el 1 de junio.

Aun cuando todavía está por ver si se puedan celebrar eventos como la venidera Copa Mundial de Fútbol Sala —prevista para efectuarse del 12 de septiembre al 4 de octubre de 2020 en Lituania— directivos y jugadores de este deporte en Cuba deberán conocer e interiorizar las nuevas transformaciones, aunque las actuales circunstancias solo permitan hacerlo de manera teórica.

Además de la buena preparación física de los jugadores cubanos y de su reconocida calidad técnica, históricamente los resultados positivos del futsal de la Mayor de las Antillas también se han conseguido por la constante actualización de las reglas, asimiladas por árbitros, entrenadores, atletas e, incluso, la prensa especializada.

Según el texto original, aprobado por el Bureau del Consejo de la FIFA, “a la hora de realizar estas modificaciones se han tenido en cuenta, entre otras cosas, los últimos cambios hechos en el reglamento del fútbol”.

En Cuba

El texto dejó claro que “cuando se reanuden las competiciones interrumpidas por la COVID-19 podrán emplear el reglamento existente hasta ahora o utilizar el de la edición 2020-21”.

Tal acotación no afecta en nuestro contexto nacional, pues, al aparecer el nuevo coronavirus, en nuestro país no se realizaba ningún certamen importante de futsal y, por consiguiente, no se interrumpió lid alguna.

Entre las variaciones más significativas se destaca que el fútbol sala femenino ya no se considerará una categoría independiente, sino que tendrá el mismo estatus que el masculino.

Igualmente, las nuevas reglas contemplan numerosas posibilidades de adaptación para las competiciones de fútbol sala juveniles, de veteranos, de jugadores y jugadoras con discapacidad y de categorías inferiores.

(Juan Carlos Teuma Díaz, Tribuna de La Habana)

