Funcionarios admiten que EEUU miente sobre Rusia, según diario

Funcionarios de Estados Unidos admiten que literalmente están mintiendo al público sobre Rusia, en una guerra de información contra el Kremlin que busca desbalancear el presidente Vladimir Putin.

De acuerdo con la publicación digital Caitlin’s Newsletter, que cita un informe de NBC News, varios funcionarios estadounidenses dijeron bajo condición de anonimato que la Casa Blanca utiliza «la inteligencia para luchar en una guerra de información con Rusia, incluso cuando la inteligencia no es sólida».

Los funcionarios aseguraron que el Gobierno de Joe Biden está difundiendo rápidamente «inteligencia» sobre los planes de Rusia en Ucrania que es de «baja confianza» o «basada más en el análisis que en pruebas sólidas», o incluso simplemente falsa, con el fin de librar una guerra de información contra el presidente Vladímir Putin.

Con ese fin, agregó la publicación, Washington circula deliberadamente afirmaciones falsas o con pocas pruebas sobre inminentes ataques con armas químicas, sobre planes rusos para orquestar un ataque de falsa bandera en el Donbass para justificar una invasión, sobre que los asesores de Putin le informan mal y sobre que Rusia busca suministros de armas de China.

En relación a las versiones de prensa sobre el uso de agentes químicos en Ucrania por parte de los rusos divulgadas por Biden, Caitlin’s Newsletter destacó que tres funcionarios estadounidenses dijeron a NBC News que no hay pruebas de que Rusia haya acercado armas químicas a Ucrania.

Las fuentes dijeron que la Casa Blanca divulgó la información para disuadir a Rusia de utilizar las municiones prohibidas, lo cual rompe con los precedentes recientes al desplegar inteligencia desclasificada como parte de una guerra de información contra el Kremlin.

La administración lo hace, incluso, cuando la inteligencia no es sólida, dijeron los funcionarios, para mantener al presidente ruso Vladimir Putin fuera de balance.

Agregó la publicación que eso fue realizado sabiendo que los informes eran falsos, pero esa mentira, destacó, fue amplificada por todos los medios de comunicación más influyentes del mundo occidental.

Hay otros ejemplos de mentiras en la «guerra de información», entre estos, que Rusia acudió a China en busca de posible ayuda militar, según dijeron un funcionario europeo y dos estadounidenses.

Recientemente la NBC informó que muchas evaluaciones no eran concluyentes y estaban basadas más en el análisis que en pruebas sólidas.

Citó el sitio que el exjefe del MI6 John Sawers dijo en febrero al think tank The Atlantic Council que los comunicados de «inteligencia» de la administración Biden se basaban más en una sensación general que en inteligencia real, y estaban diseñados para manipular más que para informar.

Amazing interview with of the former MI6 chief with the Atlantic Council’s @B_judah (the whole gang present) where the intel goon *admits* that many western «intel leaks» media outlets are dutifully conveying aren’t real leaks but propaganda messages designed to undercut Putin. pic.twitter.com/UOzBxG5F5H

— Glenn Greenwald (@ggreenwald) February 17, 2022