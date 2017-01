Fuller House, el primer gran fiasco de Netflix

Tras irrumpir de forma interesante a auspiciosa mediante las respectivas Orange is the New Black y House of Cards, el canal on demand Netflix ha ido ensanchando progresivamente las propuestas temáticas de su parrilla, y ya se ha visto en al menos tres o cuatro series que todo cuanto produce no es sinónimo de calidad (no obstante ser todavía una señal recomendable y no constituir, aún, fast food).

Ahora bien, su iniciada en 2016 y con amenaza de elongación a nuevas temporada Fuller House (Madres forzosas en España, con el mismo título original en Latinoamérica) revienta la copa. Es increíblemente mala.

El material viene siendo un intento, fútil a todas luces dados los tiempos y la puesta en bancarrota de un modelo televisivo añejo, de revivir en plan ¿nostálgico?, en 13 capítulos, los 192 de aquella Full House de finales de los ochentas e inicios de los noventas del pasado siglo (Padres forzosos en España y Tres por tres en Latinoamérica), de ABC. De catapultar aquella historia familiar al presente, darle continuidad. En sí misma la idea no sería atacable, incluso hasta noble, de haberse garantizado un margen de calidad que permitiese apreciar el objetivo.

Pero Fuller House se atraganta y no pasa. No es palimpsesto, ni guiño, ni posmodernidad. Se trata, monda y lironda, de una innecesaria operación de rescate copiado que produce náuseas por la cantidad de tontería destilada por fotograma y las arcaicas formas de representación de la puesta en escena.

Solo por oficio, me autoafligí la tortura de ver este estropicio, cuyo sentido de la hilaridad no llega a aflorar nunca.

Diálogos imposibles, actuaciones pedestres, cero comicidad y una puesta en pantalla paupérrima constituyen los únicos calificativos que me llegan a la mente para valorar producto semejante.