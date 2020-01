Fuerte terremoto de 7,1 sacude el Caribe entre Jamaica y Cuba

El movimiento telúrico ocurrió en el mar, a las 2:10 p.m, a 123,6 kilómetros al oeste de Cabo Cruz y se sintió en todo el terriorio nacional, con mayor fuerza en las provincias de Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Camagüey.

La propia fuente añadió que hasta el momento no se reportan daños materiales ni humanos, y que teniendo en cuenta el mecanismo geológico de la falla de Oriente, “no hay peligro de tsunami para Cuba”, recalcó.



El especialista exhortó a mantener calma y seguir las informaciones a través de los medios nacionales de comunicación, en tanto puntualizó que se pueden sentir réplicas.

El fuerte sismo también fue perceptible en Cienfuegos, Ciego de Ávila, La Habana, Pinar del Río y el Municipio Especial de la Isla de la Juventud, refirieron varias personas a través de las redes sociales.

Aquí recibimos reportes de perceptibilidad desde varios puntos de la ciudad cabecera, a saber en los repartos de edificios multifamiliares: Junco Sur, Pastorita, Pueblo Griffo, también en el Centro Histórico y desde varios municipios.

Autoridades del Turismo en la Perla del Sur contactadas por la periodista Zulariam Pérez Martí refieren que no se reportan daños en las instalaciones, ni materiales ni humanos. En el hotel Meliá Jagua el remezón provocó agitación en las aguas de la piscina, como muestra el post de Cienfuegos Encanta:

Otros países donde se sintió fue en Bahamas, Islas Caimán, Jamaica y Haití.

Este es el segundo sismo perceptible del presente año, el primero fue el registrado el 24 de enero por la red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional, a 37 kilómetros al sureste del poblado de Caimanera, en la provincia oriental de Guantánamo. El mismo tuvo una magnitud de 4.2 en la escala de Richter.

Mientras tanto, en la Red han aparecido las primeras imágenes del momento en que se sintió el terremoto. Según se afirma, el movimiento telúrico se sintió hasta en el estado mexicano de Quintana Roo, al sureste del país.

Vean los socavones que provocó el movimiento telúrico en las calles de Gran Caimán. De acuerdo con un tuit deCanal 1 Tele 1 de esas islas, los suelos, saturados de agua pierden firmeza y se desestabilizan por la sacudida del sismo, proceso llamado licuefacción.

Alright… this is getting serious now pic.twitter.com/Vn0FsoRvDb

— Ayo FroGadd (@shansz_) January 28, 2020