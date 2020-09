Frente a la fuerza del pueblo de Cienfuegos, no hay colero que valga

Molestos e indolentes por su modo de actuación, los coleros y acaparadores reciben el rechazo unánime de quienes acudimos a las tiendas, mercados y demás establecimientos comerciales en busca de artículos y productos de primera necesidad.

Nadie crea que dedicamos tiempo a las largas colas porque no hay nada más que hacer; es que no queda de otra. Y aun así, no siempre conseguimos nuestro propósito, porque las cantidades resultan insuficientes.

No es que ahora mismo no haya quien intente “meter cabeza” para comprar más de lo debido y luego lucrar; pero a este tipo de gente se le ha “trancado el dominó”, para decirlo en buen cubano.

Desde hace poco más de un mes, en todo el país y también en Cienfuegos, se ha presentado combate a quienes aún insisten en vivir del sudor ajeno, y es conocida la creación de grupos de trabajo que se encargan de la organización y control de la cola.

Dichos grupos están conformados por administrativos de las tiendas, representantes de las organizaciones políticas y de masas, la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Asociación de Combatientes de la Revolución cubana (ACRC), de conjunto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el Ministerio del Interior (MININT). Todostienen el encargo social de no dar tregua a los coleros.

¿Qué ha pasado en el último mes?

Los grupos ya mencionados han estado en funciones, pero se precisa continuar afianzándolos, que su presencia sea constante y que además de las fuerzas del orden interior, los representantes de las organizaciones de masas continúen acompañando el día a día; que se exija porque se ofrezca la información requerida por quienes puertas afuera de cada tienda están a la expectativa, y que el producto en verdad llegue a su destino: el pueblo.

A la par de ello continúa la identificación de personas con actitudes negativas. Así, por ejemplo, al cierre de agosto quedaron al descubierto 468 coleros, 58 revendedores y 30 transportistas, según datos ofrecidos por el grupo de enfrentamiento provincial al delito y las indisciplinas sociales.

Profilaxis, advertencias, presentaciones ante los factores de la comunidad y la aplicación de más de 400 multas, a tenor de varios decretos-ley vigentes, son algunas de las acciones concretadas; pero no han sido las únicas.

108 personas han sido procesadas, en tanto se han desarticulado 22 puntos de venta y 21 casas almacenes, lo cual demuestra que se actúa, aunque la máxima ha de ser la de la lucha constante y la perseverancia para que dichos males, constitutivos de delito de actividad económica ilícita y acaparamiento, no florezcan y se adueñen del entramado comercial perlasureño.

Estamos actuando, contra las personas que hacen la cola para lucrar, promoviendo la actividad económica ilícita” ha señalado el presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien además, ha dejado claro que ser complaciente con ese flagelo“no conduce a nada bueno para la sociedad, al contrario, complejiza todos los procesos y molesta a las personas humildes que son la mayoría de nuestra población”.

Y ahí está marcado el propósito de los grupos de trabajo, integrados por personas del pueblo, que contribuyen a “trancarle el dominó” a quienes pretenden vivir de la necesidad ajena.