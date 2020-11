Frank anhela el regreso a casa

En este sitio web hemos dado seguimiento al desempeño del ciclista cienfueguero Frank Sosa del Sol, contratado este año por el club italiano Delio Gallina Colosio Eurofeed, el cual radica en la mismísima Lombardía, en determinado momento epicentro de la pandemia en esa nación europea.

Otra vez acudimos a la magia del chat de Facebook para comunicarnos con el pedalista, quien asegura estar bien de salud y cumpliendo los protocolos de seguridad.

Como todos saben, acá ha aumentado de nuevo el número de contagios, pero ya terminé los entrenamientos y carreras y ahora estoy bajando la intensidad. Lo principal es cuidarse, por lo que salgo a caminar en las montañas o a correr; hago rodillo en la habitación, para más o menos mantener la actividad”.

La temporada oficial acaba de concluir, y para Frank, aunque resultó una experiencia válida, no le permitió mostrarse a tope debido a las atipicidades que provocó la Covid-19.

“Sí, terminaron las carreras y no se reanudan hasta febrero del año próximo. Ciertamente, el nuevo coronavirus impidió muchas cosas, pero qué le vamos a hacer. No estaba en las manos de nadie controlar esa situación. No tuve resultados relevantes. Destacar mi puesto 35 en la general del Giro del Friuli, y el puesto doce en la última competición. Te digo que no es nada fácil venir del nivel que tenemos en Cuba y ganar aquí, donde las cosas son bien diferentes. Lleva mucho tiempo de adaptación a las competiciones, ese que no tuve este año. Pero claro que la experiencia es muy buena. He aprendido muchísimo en todos los sentidos”.

Desde el inicio, el ciclista cienfueguero ha reconocido las excelentes relaciones con el Club.

“Súper buenas. De hecho, ellos me están ayudando para encontrar otro equipo para el año próximo, pues aquí no tendrán corredores extranjeros en el período que viene. No está nada fácil, sobre todo por la situación económica. Pero hay dos posibilidades de las que estoy esperando respuesta. Te cuento que muchos equipos incluso han cerrado, porque los patrocinadores no han podido seguir apoyándolos”.

¿El regreso a Cuba?