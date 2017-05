¿Fobia por los árboles?

Hay aceras que parecen desiertas. Hay aceras donde los árboles han muerto, y para cerciorarse, el hombre los sepulta, los sepulta con cemento sobre los alcorques. Hay aceras tan grises que no parecen de Cienfuegos, ese supuesto paraíso urbanístico surgido a principio del siglo XIX.

“Las personas de otras ciudades, cuando nos visitan, se maravillan y notan que en sus lugares de origen no existe ese arbolado. Disfrutan esa diferencia (…), sin embargo, hoy no pocos aborrecen este bien (…) Los cortan y se acabó, no pasa nada”, describe Vladimir Rodríguez, arquitecto y artista de la plástica.

¿Esta es la ciudad que queremos plantar hacia el futuro? No faltan personas que sin remordimientos exponen “razones” para deforestar: “hace alrededor de dos años le presenté a la delegada de mi circunscripción mi desacuerdo con la siembra de árboles en las aceras, sus raíces continúan levantando las losas del piso, rompen las tuberías (…) Muchos no están atendidos, usándose como pequeños basureros (…) Eliminen la mata y su cantero…”, sentenció en su carta a la redacción Luis Rodríguez Trigo. ¿Y la conciencia ecológica?

De extremo a extremo va el tema de las áreas verdes de la ciudad, que pasó de ser una de las más preservadas en Cuba a lucir maltrecha por la poca sistematicidad de la entidad administrativa que le compete su cuidado: Comunales. Dejó de ser orgullo ciudadano para convertirse en molestias… ¿Por qué?

¡AL MACHETE! ¡AL MACHETE!

Varios cienfuegueros subieron a sus muros de Facebook devastadoras imágenes del arbolado de la Calzada de Dolores tras su poda hace pocos días, proceso aún inconcluso. Pocas hojas quedaron allí sujetas a los arbustos, lo verde se fue a bolina como los papalotes cuando pierden el hilo.

Nada ocurrió ilegalmente. Fue la brigada de Comunales, la cual contó con el autorizo y la guía de poda que emite la sección forestal de la delegación de la Agricultura en el municipio, entidad facultada para tales permisos.

“Las herramientas que se emplean son totalmente inadecuadas. Un machete puede servir en el bosque, pero no en la ciudad. Deben ser tijeras, motosierras o tijeras eléctricas. Otro tema que afecta es la frecuencia con que se realizan esas podas, estas deben materializarse, en dependencia del tipo de árbol, mensual o cada tres meses. Si esperamos más tiempo, entonces el corte resulta mayor y se estresa más la planta, ello puede llevarla incluso a la muerte”, esclareció el MSc. Yordenis González Peña, ingeniero forestal.

Lo cierto es que al no cumplirse con el programa de poda establecido para estas áreas, luego se hace preciso desmochar ferozmente… “La Calzada el año pasado se empezó a podar, pero no se terminó. No mantuvimos el ritmo de poda (…) Por falta de transporte, porque priorizamos otras áreas, demasiadas tareas para una sola brigada de siete hombres (…) La otra tropa que está podando y acabando es de la Empresa Eléctrica, esa no es de nosotros y nos hemos quejado a la Forestal por ello, desmochan indiscriminadamente los árboles de la ciudad y no pasa nada”, reconoció Ernesto León Sarduy, jefe del departamento de Áreas Verdes de Comunales, en el municipio de Cienfuegos.

“Sí, es correcta la poda que se hizo en la Calzada. Ese proceso debe realizarse cuando la planta esté en un estrés hídrico, para cuando empiece a llover, vuelva a retoñar. ¿De qué manera se poda un árbol? Hay que conformarlo parejo para que retoñe. (…) Comunales no siempre cumple su objeto, vaya al Prado, hace dos años que ni se toca”, reafirma Yasmaida Ramos, jefa de la sección forestal de la delegación de la Agricultura en el municipio.

La carencia de un trabajo sistemático sobre ese arbolado, el cual debería incluir el tratamiento de plagas, llevaron al “desmoche” que tanto ha criticado la población, consciente de la necesidad de preservar el entorno verde. Evidentemente Comunales no puede solo con la tarea; existen otras entidades y organismos que están para controlar, ordenar, planificar y custodiar nuestro patrimonio.

SEPULTAR EL FUTURO VERDE

Ante el silencio y los gestos cabizbajos de los vecinos, no pocos deciden un día cualquiera derribar el árbol que da sombra sobre su ventana, que da oxigeno a la vida de todos.

– “Yo no sé quién lo hizo, amaneció así encerado y con olor a petróleo”.

– Pero, ¿ese árbol no es suyo? Ese alcorque está en la acera de su casa.

– Mío no es, será del CDR…, contestó tranquilamente, y dio la espalda ante la insistencia.

No existe hoy un estudio científico que determine los daños causados por la población a las 269 áreas verdes del municipio cabecera, mas con solo caminar el Centro Histórico las evidencias asustan. Cuadras donde de cinco árboles, solo quedan dos o uno. ¿Quién autoriza la tala de los mismos y luego el sellado de los canteros con cemento?

Los funcionarios a cargo de imponer las multas por contravenciones pertenecen al Servicio Estatal Forestal Municipal (SEFM) y del Cuerpo de Guardabosques (CGB).

“Las personas secan y cortan el árbol, y luego sellan el cantero, eso es de Comunales, de sus inspectores, ellos deben multar tales hechos. (…) Comunales es el responsable de ese ornato, insisto: tienen inspectores. La Forestal solo actúa si llegamos cuando se está acometiendo la ilegalidad o si ocurre una denuncia a la sección estatal forestal”, afirma Yasmaida Ramos.

“A nosotros nos quitaron el cuerpo de inspectores hace años, eso lo sabe todo el mundo. Nos limitamos a darle las quejas a la Forestal sobre los árboles que se enceran en las calles, y cuando ellos van, nadie resulta responsable de esa acción, a esa hora nadie en la cuadra fue. ¿Hay conciencia? No mucha”, aclara León Sarduy.

Las lógicas de estas prácticas en incremento, a la vista de todos, parten de una realidad: las especies plantadas en los canteros citadinos no son las idóneas para esos espacios. Ello hace que sus raíces, en el intento de buscar mejor sostén y adquirir nutrientes, crezcan hasta agrietar las aceras, chocar con tuberías hidráulicas o sanitarias… en fin, que causan molestias. “Eso se puede regular al controlar el tamaño de la copa, y en el caso de los más antiguos, organizar su reposición con especies que no sean dañinas, existen muchas como la Papallina. Aquí prácticamente se emplea casi la misma para todo: el palo María. El 90 por ciento de este arbolado tiene plagas”, explica Yordenis.

También debe agregarse que no existe una uniformidad entre las zonas urbanas, repartos con árboles en las aceras, otros ni la sombra de tenerlos.

¿Tendremos conciencia del beneficio que nos da el arbolado en la ciudad?

Cienfuegos siempre ha sido orgullo de sus ciudadanos, por su belleza urbanística, por su mar, por sus árboles que con su fronda verde nos recuerdan el medio rural de donde una vez muchos quisimos escapar. Nada justifica cierta fobia por ellos, nada justifica apartarnos de ese bien que por demás vio nacer la ciudad que hoy plantamos.

CAPÍTULO II, DE LAS CONTRAVENCIONES

DE LA LEY FORESTAL DECRETO No. 268

DEL COMITÉ EJECUTIVO DEL CONSEJO DE MINISTROS Contravenciones y sanciones aplicables. Artículo 4.- Se consideran contravenciones de las disposiciones sobre los árboles del patrimonio forestal y se le impondrá la multa y demás medidas que en cada caso se establece, al que: a) pode, desgaje, descortece o anille árboles, sin la autorización debida, 50 pesos por cada árbol dañado y el decomiso de los medios empleados; b) fije carteles, pinturas o vallas, anuncios o realice otras actividades similares que de alguna forma perjudiquen o dañen a los árboles, 25 pesos, por cada árbol dañado; c) tale u ordene talar árboles sin la autorización debida, de especies diferentes a las autorizadas, o en cantidades superiores y en lugares diferentes a los autorizados, 100 pesos por cada árbol y el decomiso de lo talado sin autorización, de las especies no autorizadas, de lo talado en demasía, o en lugares diferentes a los autorizados y de los medios empleados; d) autorice, ordene talar o tale árboles cuya tala está totalmente prohibida, 300 pesos por cada árbol y el decomiso de lo talado y de los medios empleados.