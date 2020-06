Florida registra inusitado aumento de casos de Covid-19

Las cifras totales de contagiados en el también llamado Estado del Sol apuntan a 132 mil 545 personas diagnosticadas con la enfermedad, y 3 mil 390 decesos a la fecha de hoy, lo que supone un incremento del 0,7 % respecto al día anterior.

Decretan cierre de playas

En atención a esos números, Carlos A. Giménez, alcalde del condado de Miami-Dade (Florida, EE.UU.), anunció a través de un comunicado el cierre de todas las playas de Miami durante cuatro días.

“Después de haber consultado con nuestros expertos médicos, el sábado estaré firmando una orden de emergencia que volverá a cerrar las playas de Miami-Dade desde el 3 al 7 de julio”, subraya el alcalde.

El cierre podría extenderse si las condiciones no mejoran y las personas no siguen las nuevas normas que requieren el uso de mascarillas dentro de los establecimientos comerciales y al aire libre cuando no sea posible un distanciamiento social de al menos 6 pies (1,8 metros).

En los Estados Unidos, epicentro mundial de la pandemia, la Covid-19 ya ha causado 125 mil 081 muertes y más de 2,4 millones de infectados. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, al menos 670 mil 800 personas se recuperaron desde el inicio del brote en el país.