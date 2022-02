Físicos de EEUU crean un reloj atómico ultrapreciso

Físicos de la Universidad de Wisconsin-Madison (EEUU) han desarrollado uno de los relojes atómicos de mayor precisión de la historia, anunció la casa de altos estudios en un comunicado en su página web.

Su instrumento, conocido como reloj atómico de red óptica, puede medir diferencias en el tiempo con una precisión equivalente a un desvío de un solo segundo cada 300 mil millones de años y es el primer ejemplo de un reloj óptico ‘multiplexado’, en el que pueden existir seis relojes separados en el mismo entorno.

Estos relojes atómicos de precisión excepcional podrían ayudar en la búsqueda de materia oscura y ondas gravitacionales, sostiene el comunicado.

This super-precise atomic clock using a «relatively lousy laser» could make better clocks easier to build. And it could help test for bizarre physics like dark matter. https://t.co/hRY0K9mDaq

