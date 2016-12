Física a cuatro manos

En la Escuela Militar Camilo Cienfuegos (EMCC) de la provincia, Emilio Fuentes Gort es una institución. Por más de 20 años de sus 48 como profesor de Física, se desempeña allí, y lo digo en presente, porque a pesar de estar jubilado continúa enseñando las leyes de la Dinámica, y es que según sus propias palabras: “la Física resulta imprescindible para entender todos los fenómenos de la vida”. Una gran parte del claustro docente, incluso la directora de la escuela, fueron sus alumnos.

“Trabajar en una escuela militar me ha realizado, yo siento amor por esta escuela y lamento no haberme desempeñado en ella toda mi vida profesional. Los alumnos me enseñaron a ser mejor profesor; son muy buenos, corteses, con muchos valores. Es preciso conocerlos para poder ayudarlos, hasta el que más trabajo me costó enseñar, y siempre lo más difícil es una guía, resultó bueno. Me los encuentro por la calle, con grados militares altos y lo que siento es orgullo, mucho orgullo.

“Tengo dos hijos, hembra y varón, uno fue Camilito, se fue a Angola y participó en la batalla de Cuito Cuanavale. También tengo una nieta, Ahimara, estudió en esta escuela y ahora lo hace en el Instituto Técnico Militar José Martí, en La Habana, se prepara como ingeniera en Comunicaciones”, se expresa emocionado, los ojos adquieren un brillo particular, ese que se exhibe cuando se ha logrado bien la obra de la vida. Trato de provocar a Emilio sobre la materia que imparte, y hasta comento que muchos menosprecian la asignatura sin atribuirle importancia.

“No se puede hablar de cultura sin hablar de la Física, hasta los médicos tienen que conocerla, los humanistas, poetas, escritores… Yo converso con mis alumnos y hasta para disfrutar una película es necesario conocer esa materia, les digo. Todos cuantos han revolucionado el mundo lo han hecho desde la Física”, comenta emocionado, y en ese instante inquiero sobre el mensaje que daría a las nuevas generaciones de pedagogos.

“Que se preparen mucho, llegar es fácil, la carrera los prepara, pero el día a día en la profesión es la mejor formación, porque es preciso conocer de Pedagogía, Psicología, Didáctica… El camino es largo, pero merece la pena. Aquí en mi propia cátedra comparto con colegas que antes fueron mis alumnos”.

EL HOY

“La opción del magisterio no es siempre la más cotizada entre los jóvenes, quizá porque lleva un componente de vocación, pero les aseguro que es una carrera hermosa, creativa…, te llegas a enamorar de ella, poco a poco le tomas cariño, no es fácil, pero vale la pena. Después de graduado tienes, además, la posibilidad de superarte a través de diplomados, maestrías, doctorados;al tiempo que enseñas, te preparas y formas a las futuras generaciones”, son las palabras de Eberto Martínez López, novel profesor de Física de la EMCC y que antes fuera estudiante de este plantel, de modo que la continuidad le da un valor agregado a su labor.

Se trata de un joven entusiasta y responsable, que enseña una materia en específico, pero que aporta mucho a la educación y formación de los futuros cadetes. Antes fue discípulo del profesor Emilio y compartir cátedra con él le llena de orgullo y compromiso. “Soy graduado de licenciatura en Matemática-Física en el Pedagógico, me gradué como Camilito y regresé a esta escuela a desempeñarme. El ser joven no resulta complicado en mi relación alumno-profesor, logramos una identificación total, tenemos intereses afines, nos entendemos muy bien. Mis clases no se limitan solo a la Física, les aporto conocimientos en Lengua Materna, Matemática, Historia de Cuba, preparación ciudadana, dentro de las propias clases de Física, porque en la vida militar es una materia indispensable”.

¿Magisterio para una etapa o para toda la vida?

“Pienso en esta profesión a futuro. Volvería a ser profesor, sin dudas, en esta escuela, que es una de las que garantizan el futuro de la nación”.