Filme 1917 llega a la noche de los Oscar como presunto ganador

Luego de un recorrido de lujo en los máximos eventos de cine del mundo, el filme británico 1917, dirigido por Sam Mendes, llega hoy como presunto ganador a la 92 edición de los Premios Oscar 2020.

El más esperado espectáculo de la industria cinematográfica tendrá lugar en el Teatro Dolby de la ciudad de Los Ángeles a las 20:30, hora local, cuando los artistas se dispongan a desfilar por la alfombra roja.

La cinta, que obtuvo una veintena de premios por parte de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y la Academia Británica, compite ahora con diez nominaciones por los galardones más codiciados de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Si los resultados filtrados el pasado día 4 de febrero en la cuenta de Twitter de la entidad no varían, el largometraje bélico de la Primera Guerra Mundial dominará en las categorías de Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Edición y Mezcla de Sonido y Mejor Efectos Visuales.

En tanto, Joaquin Phoenix volverá a apoderarse del apartado de Mejor Actor por su papel en Joker, Brad Pritt repetirá como Mejor Actor de Reparto por su actuación en Once upon a time… in Hollywood y Renée Zellweger como Mejor Actriz por Judy.

Mientras, se prevé que el filme coreano Parásito, del director Bong Joon-ho, subyugue a quienes pretendan apoderarse de la prima a Mejor Película de Habla No Inglesa, tal como lo hizo en los Bafta, Globos de Oro y Cannes.

Con estos adelantos habrá que ver el futuro del aclamado drama psicológico estadounidense Joker, dirigido por Todd Phillips, líder con once nominaciones al lauro anual concedido por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.