Fela, la mujer que habla el idioma de las plantas

Rafaela Soto Ortiz acaba de recibir el Premio Anual de la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales (ACTAF), en el apartado de Creatividad de la Mujer Rural. Y aunque ella, frágil solo en apariencias, cree no merecerlo, sus colegas afirman lo contrario. Profesora de la Universidad de Cienfuegos (UCF), ha dedicado su vida al estudio de las plantas, y a las medicinales en especial. Le precede una investigación de campo, y le avalan el ejercicio pedagógico y de formación de pregrado de las nuevas generaciones.

“He trabajado mucho pero no pensé que fuera para tanto, al punto de obtener este premio. Como ya dije ejerzo en la UCF, me especializo en la temática de plantas medicinales y en los últimos tiempos, avocada a la tutoría de tesis y trabajos de diploma en general, en la facultad de Ciencias Agrarias.

“Cada estudio conlleva una investigación y eso es válido, queda para los que vienen detrás, como referencia. Al mismo tiempo se genera mucha información, porque del conocimiento se desprende toda la actividad que hoy abarca la obtención de medicinas a partir de las plantas, que no son solo los cocimientos y tinturas que se trasmiten de generación en generación, sino su uso en la industria de la Farmacología.

“Entre los resultados más recientes de mi labor cuenta un levantamiento en todo el territorio del estado de conservación de las especies medicinales. Acuciosamente realizado, que me ha llevado mucho tiempo desarrollar, pero ahí está para ser usado y espero sea de utilidad”.

Converso con quien fuera su alumna, Arianny Pérez Fernández, ya realizada como ingeniera agrónoma, quien con dos años de graduada y en la actualidad profesora de UCF, inicia en breve su doctorado, para el que cuenta con la tutoría de la profesora Rafaela:

“Quiero que mi tesis sea una investigación completa sobre una especie de planta medicinal. Con la profe Rafaela estoy en la fase inicial, trabajamos en determinar cuál será en específico. Me interesa el tema, y no se trata solo de su proceso para la producción de medicamentos sino del manejo de la planta para la obtención con calidad de los principios activos que aporta. Cuento con la valiosa experiencia y conocimientos de mi tutora, necesarios para este proyecto que recién he comenzado y espero rinda frutos. Me siento orgullosa de su premio”.

A Rafaela Soto Ortiz la conocí en el evento nacional Plantas Medicinales 2018, auspiciado por ACTAF y el Grupo Técnico Nacional, que tuvo como sede a Cienfuegos. Estoy en el auditorio, participo de la alegría por su premio, que es nacional y recae en una coterránea; y más tarde escucho su conferencia; y pienso, quienes ven caminar por la calle o acceder a un ómnibus a esta mujer, pudieran no reparar en su grandeza y al mismo tiempo humildad, esos valores en los que se afinca para cultivar el amor por las plantas medicinales entre sus alumnos, allí en las aulas universitarias de la Facultad de Ciencias Agracias de UCF, donde les enseña el idioma que hablan las plantas, esas que curan.