Fefita: “mientras yo tenga fuerzas esto no puede estar sucio” (+Audio)

Un vecino que trabaja directamente en la realización de las pesquisas en la barriada de Junco Sur (autor de las fotos que acompañan el trabajo), me hizo saber de “una señora que casi todos los días barre el área completa donde vive y hasta baldea su escalera”.

Con esas señas me dirigí a su encuentro, porque en esta realidad en que vivimos todo cuanto se haga en pos de la salud es importante. Al llegar, otro compañero de los que participan en el pesquisaje me advierte: “eso no es de ahora, periodista; desde hace muchos años ella limpia todo sin recibir remuneración ni mucho menos exigirla; ah, y lo hace con sus propios medios: la escoba de su casa”.

“Ella, la vecina que limpia” se llama Josefa González González, pero si usted llega al edificio 50, de Junco Sur, con ese “santo y seña” le costará encontrarla; si pegunta por Fefita, entonces todo el mundo le señalará el apartamento ubicado en el segundo piso.

“Si yo no hago la limpieza, entonces esto por aquí estaría en malas condiciones, porque ahorita llega la época de lluvia y con ella los mosquitos y el riesgo de que haya dengue; imagínese, entonces, con la pandemia que ahora tenemos. Por eso hay que tenerlo todo limpio, prepararse para esta epidemia y para las otras que puedan venir en estos tiempos”, me dice y entonces le preguntó ¿por qué y desde cuándo realiza tan loable acción por el bien de todos?

“A mí me gusta que por donde yo camine todo esté limpio. Yo tuve a mi hijo enfermo en el 2010; tuvo un linfoma y yo me acostumbré a limpiarlo todo, incluidas las escaleras, ¿viste como están? Yo lo mantengo la higiene y todos respetan lo que yo hago, porque saben que si no yo me pongo…”, y se ríe como para que mi imaginación complete la frase.

¿Y la ayudan los vecinos?, vuelvo a la carga.

“Sí, alguna que otra vez, pero no como me gustaría que la gente se involucre, que me siga”.

Y ese es un reclamo que no debemos desoír, mucho menos en tiempos como estos en que de nosotros mismos depende la salud individual y colectiva.

“Esto yo lo hago siempre que yo pueda”, asegura; reitera que le gusta que todo esté limpio y habla de lo hecho para que el consultorio que está ubicado en su edificio luzca una mejor imagen, aun cuando muchos le aseguraban que los muchachos no dejarían planta sana en el lugar.

“Todo el mundo debe cumplir con las medidas que está orientando la máxima dirección del país y de Salud Pública:usar el nasobuco, permanecer en sus casas. Hay que mantener la higiene, que es lo que más evita las enfermedades y las epidemias estas”, es el mensaje que Fefita comparte con sus conciudadanos.

De manera fluida transcurre el intercambio con Fefita, un mujer cienfueguera que quizás algunos tilden de “obsesiva con la limpieza”, pero que tiene muy claro que es este el mejor antídoto para cualquier epidemia.

Es enfática en su opinión final: “Mientras yo tenga fuerza, esto aquí no puede estar sucio”.

Y me voy de su casa, reluciente, con la convicción de que cumplirá sus palabras, y también deseando que se multipliquen las “Fefitas”, que escoba en mano, barren lo malo que pueda afectar el bienestar de la comunidad.