Fary Calderón, entre las voces jóvenes de la Perla del Sur

La primera vez que escuché a Farileidy Calderón Águila fue a través de un programa televisivo cubano, a modo de concurso, que se llamó Sonando en Cuba. Su interpretación de Danza Ñáñiga hizo que me llamara la atención la intérprete. Es un tema que solo cantantes bien decididas llevan a escena.

Con cada entrega la joven cienfueguera iba creciendo y para ella fue decisivo. A partir de entonces continuó su carrera en su natal Cienfuegos, donde cuenta hoy en día con el apoyo de la Asociación Hermanos Saíz (Ahs), que aúpa a los jóvenes artistas. En estos momentos, junto a la agrupación que la acompaña, realiza presentaciones fijas todos los domingos a partir de las 9:00pm en la Peña El Patio de mi Casa, que se realiza en El Centro Cultural Benny Moré, junto a Nelson Valdés, Danaisy Brito y El Kíkiri de Cisneros.

Fary se interesó desde muy pequeña por la música, comenzó con 4 años bajo el amparo de la Tía Rosa y estuvo con ella hasta los 14. Posteriormente se acercó al proyecto juvenil La Edad de Oro, en 2015 y luego bajo la guía de Luis Grau, integró el proyecto artístico A mi manera (2016) donde emprendió un nuevo universo dentro del repertorio de la cancionística cubana. Con él monta Danza Ñáñiga y escoge el tema para su presentación a las pruebas para el Sonando en Cuba, quedando entre los finalistas que representaron a la región central en su tercera temporada.

¿Qué significó Sonando en Cuba para tu carrera y qué enseñanzas quedaron contigo?

“Siempre digo que Sonando en Cuba aportó mucho a mi formación como intérprete, porque estábamos frente a cámaras y había que proyectar, actuar y lograr que el público recibiera lo mejor posible. Todos éramos bastante jóvenes y en tres meses, que fue el tiempo del programa, tuvimos que interpretar un montón de canciones por supuesto cubanas, que fue para mí la mejor experiencia. Había que incorporar muchos elementos de la técnica vocal, aprender a hacer voces. Fue magnífica la posibilidad de trabajar con Haila María Mompié, Alain Pérez, Joaquín Lezcano y los intérpretes de las otras regiones, que también nos aportábamos unos a otros. Las clases magistrales que se dieron en el concurso fueron extraordinarias.

Fary, me gustaría que me hablaras sobre tu repertorio y las obras que prefieres cantar.

“Quizás sienta más afinidad con el bolero y el filin, géneros más tranquilos, pero que exigen rigurosidad vocal. Me gusta mucho la cancionística cubana y la llevamos al jazz, al blues; trato de interpretarlas de una manera contemporánea. Tengo en el repertorio De mis recuerdos y Lo material, de Juan Formell, que cantaba Elena Burke; la Danza Ñáñiga, de Lecuona, que se popularizó en un arreglo de Chucho Valdés en la voz de María Caridad Valdés. Y Te perdono, de Noel Nicola, entre otros. Le pongo influencias de jazz en los arreglos, trato de jugar con el estilo que me gusta. El Jazz lo amo porque me da libertad. Era la música que escuchaba en casa y eso siempre está ahí en el subconsciente. Todas esas cosas se quedan y las vas desarrollando después a lo largo de tu vida. Dejo fluir y trato de lograr un sello, a pesar de ser temas que ya se conocen interpretadas por otras personas.

“Compongo y canto mis canciones con esas influencias. También hago baladas, que me gusta por ser más íntimas. Son los géneros que quiero cantar, con los que me siento más cómoda. Los músicos que me acompañan, Yosmel Jiménez en el bajo, Reynol Mederos en el drum, Serguey Moreno en el saxo, pertenecen a la Ahs. Pronto van a salir dos canciones a las que hicimos videos y estamos trabajando actualmente en la edición: Amaneció y Por todas esas cosas. La segunda habla sobre todo lo que debemos pensar y tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a la vida, a nuestras carreras profesionales. Siempre, a pesar de todas las cosas que pasen, debemos tener esa poética de fe y apoyo, quererse mucho uno para poder lograr las cosas y tener la fuerza para decir, voy a seguir a pesar de todos los obstáculos, por eso el título de Por todas esas cosas.

A Fary Calderón le queda mucho aún por andar en el sendero del arte. Esperemos estas entregas de su autoría que deben estar disponibles pronto. Ella pertenece a las voces jóvenes que aportan con su creación y además rejuvenecen el repertorio de nuestra cancionística cubana.