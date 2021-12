Fallece en La Habana destacado actor Pancho García

La Cultura Nacional ha recibido una triste noticia: Pacho García, el gran actor cubano y Premio Nacional de Teatro 2012, falleció en La Habana.

Nacido el 4 de octubre de 1943, en Cienfuegos, Francisco Wilfredo Castellano, se convirtió en actor de teatro, cine y televisión, donde obtuvo gran notoriedad por la fuerza interpretativa que imponía a sus personajes.

Conocido popularmente como Pancho García, el artista que también mereció el Premio Nacional de Juventudes en 2019, inició su carrera en 1961, al ingresar en el Grupo Experimental de Aficionados de La Habana, donde recibió una amplia preparación para su formación integran como actor. En 1968 pasó a dirigir el grupo de aficionados, para el que escribió y dirigió la obra de sátira social Quiseicosas, entre otros títulos.

Pasó al movimiento profesional en 1969, al integrar el elenco del grupo Joven Teatro, dirigido por Rubén Vigón. Un año después se incorpora al grupo Teatro Estudio, formación que fue fundada por Raquel y Vicente Revuelta en 1958. En 1995, Pancho García formó parte de la Compañía Teatral Hubert de Blanck, donde trabajó en un extenso repertorio hasta el 2003.

De su trabajo en esta agrupación y su relación con la directora Berta Martínez, Pancho García expresó:

“Me entusiasmó ver cómo ella dirigía a las actrices. Cómo les entregaba resortes y maneras para que pudieran expresar y liberar su talento y, además, con la maestría e imaginación que estructuraba la puesta. A partir de 1975 comenzó a entregarme personajes con más responsabilidad, el primero fue el Don Martín, protagónico masculino de su maravillosa puesta de Don Gil de las Calzas Verdes de Tirso de Molina.

“En 1979, en la puesta de Bodas de sangre, de Federico García Lorca, me responsabilizó con el novio, un muchacho de 22 años agobiado por el miedo de su madre a perderlo y en ese momento yo tenía 37 años. En su primera puesta de Macbeth, de William Shakespeare me entregó el Macdoff, pero esa puesta tuvo una sola representación. Luego cuando hizo una versión más corta de esa misma puesta me dio el Macbeth.

“Posteriormente, cuando dirigió La Aprendiz de Bruja, única obra de teatro escrita por Alejo Carpentier, me entregó el personaje de Hernán Cortés. En esas puestas me dio una responsabilidad para la cual yo tal vez aún no estaba preparado, pero ella, me ilustraba, me provocaba, me retaba, aunque siempre sentí latente su confianza en mí.”

Desde 2003 amplió su colaboración con varias agrupaciones teatrales del país, pero tuvo una presencia permanente en Argos Teatro, bajo la dirección de Carlos Celdrán, época donde se recuerda su excelente intervención en Aire Frío, emblemática pieza de Virgilio Piñera.

Por otro lado, Pancho García ha trabajado en telenovelas, cuentos y series policiacas para la Televisión Cubana. En una extensa lista de filmes, se recuerdan sus apariciones en películas como Una Pelea Cubana contra los demonios, de Tomás Gutiérrez Alea; José Martí: el ojo del canario, de Fernando Pérez; Frutas del café, de Humberto Padrón; y La piscina de Carlos Rodríguez.

Pancho García ha participado en más de cien puestas en escena, en su mayoría como protagonista. Su curriculum vitae lo integran numerosos premios en Cuba y el extranjero. Durante su activa carrera teatral recibió, además, la Orden Raúl Gómez García que otorga el Sindicato Nacional de Cultura, la Distinción Majadahonda y el Diploma Nicolás Guillén, ambos de la Uneac, y la Distinción por la Cultura Nacional.

Su originalidad al asumir cada personaje y su relación con transcendentales exponentes de las tablas cubanas, lo convirtieron en un actor de referencia para varias generaciones de jóvenes teatristas cubanos. Su desaparición física en este diciembre de 2021 deja un vacío en la cultura nacional, que solo podrá ser ocupado con el respeto y la admiración de sus contemporáneos, y su permanencia en la memoria histórica de nuestra nación.

(Tomado de Cubaescena y publicado en Cubadebate)