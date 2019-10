Fallece Alicia Alonso, Prima Ballerina Assoluta del Ballet Nacional de Cuba

La Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso, figura cimera del ballet clásico en el ámbito iberoamericano, falleció este jueves 17 de octubre a las once de la mañana a la edad de 98 años, confirmaron a Cubadebate autoridades del Ballet Nacional de Cuba.

Por su parte, la cadena Russia Today, publica que la leyenda cubana de la danza murió en un hospital de La Habana, al que había ingresado horas antes debido a una importante caída de la tensión arterial.

Mundialmente reconocida como referente del ballet clásico, Alicia Alonso integró grandes compañías, destacándose principalmente en EE.UU con el conjunto Ballet Theatre. En Cuba formó el grupo Ballet Alicia Alonso en 1948, que luego pasó a llamarse Ballet Nacional de Cuba, y comenzó a desempeñarse como coreógrafa.

A lo largo de su carrera recibió tres operaciones oftalmológicas, y en 1972 los médicos le recomendaron el retiro para conservar algo de su visión. Lejos de ello, la artista decidió continuar perfeccionándose, a pesar de perder progresivamente la vista.

Desde México, nación en la que hoy inició una visita de Estado, el Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó a través de su cuenta en la red social Twitter el legado de la Prima Ballerina Assoluta y directora general del Ballet Nacional de Cuba:

#AliciaAlonso se ha ido y nos deja un enorme vacío, pero también un insuperable legado. Ella situó a #Cuba en el altar de lo mejor de la danza mundial. #Gracias Alicia por tu obra inmortal. #SomosCuba. https://t.co/rXEk78LbRt — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 17, 2019

Biografía de Alicia Alonso

Prima Ballerina Assoluta y directora general del Ballet Nacional de Cuba. Una de las personalidades más relevantes en la historia de la danza y la figura cimera del ballet clásico en el ámbito iberoamericano. Nació en La Habana, donde inició sus estudios en 1931, en la Escuela de Ballet de la Sociedad Pro-Arte Musical. Más tarde se trasladó a los Estados Unidos y continuó su formación con Enrico Zanfretta, Alexandra Fedórova y varios profesores eminentes de la School of American Ballet.

Su actividad profesional comenzó en 1938, en Broadway, al debutar en las comedias musicales Great Lady y Stars in your eyes.

Un año más tarde ingresó al American Ballet Caravan, antecedente del actual New York City Ballet. Se incorporó al Ballet Theatre of New York, en 1940, año de su fundación. A partir de este momento comenzó una brillante etapa de su carrera, como intérprete suprema de las grandes obras del repertorio romántico y clásico. En esta etapa trabajó junto a Mijail Fokine, George Balanchine, Leonide Massine, Bronislava Nijinska, Antony Tudor, Jerome Robbins y Agnes de Mille, entre otras significativas personalidades de la coreografía del siglo XX.

Fue la intérprete principal en el estreno mundial de importantes obras como Undertow, Fall River Legend y Theme and Variations. En calidad de figura del American Ballet Theatre, actuó en numerosos países de Europa y América con el rango de prima ballerina.

En 1948 fundó en La Habana el Ballet Alicia Alonso, hoy Ballet Nacional de Cuba. A partir de ese momento, sus actividades se compartieron entre el American Ballet Theatre, los Ballets Rusos de Montecarlo y su propio conjunto, que mantuvo con muy escaso o ningún respaldo oficial hasta 1959, año en el que el Gobierno Revolucionario de Cuba le ofreció apoyo. Sus versiones coreográficas de los grandes clásicos son célebres internacionalmente, y se han bailado por otras importantes compañías como los Ballets de la Ópera de París (Giselle, Grand Pas de Quatre, La bella durmiente del bosque); de la Ópera de Viena y el San Carlo de Nápoles (Giselle); de la Ópera de Praga (La fille mal gardée); del Teatro alla Scala de Milán (La bella durmiente del bosque) y el Real Ballet Danés (Don Quijote).

Eminente figura de la vida cultural, Alicia Alonso ha sido investida con el grado de Doctora Honoris Causa por la Universidad de La Habana, el Instituto Superior de Arte de Cuba, la Universidad Politécnica de Valencia, de España, y la Universidad de Guadalajara, en México.

En 1982, el estado mexicano le confirió la Orden “El Águila Azteca”. En 1993 se le otorgó la Encomienda de la Orden Isabel la Católica, que adjudica el Rey de España. Ese mismo año surgió una Cátedra de Danza con su nombre en la Universidad Complutense, de Madrid. Más tarde, creó la Fundación de la Danza que lleva su nombre, y el Instituto Superior de la Danza Alicia Alonso adscripto a la Universidad Rey Juan Carlos.

En 1996 el Ateneo Científico, Artístico y Literario de Madrid, le rindió un homenaje público. También fue designada Miembro de Honor de la Asociación de Directores de Escena de España (ADE). En 1998 fue distinguida con la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid; la República Francesa le impuso la Orden de las Artes y las Letras, en el Grado de Comendador, y el Consejo de Estado cubano la condecoró con el título de Heroína Nacional del Trabajo de la República de Cuba.

En el año 2000 recibió el Premio Benois de la Danza, por sus aportes artísticos de toda una vida, y le fue conferida la Orden José Martí, máxima condecoración que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba. En el 2002 fue nombrada Embajadora de la República de Cuba, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país; y fue investida en París como Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO. En el año 2003, el presidente de Francia le confirió el grado de oficial de la Legión de Honor y en el 2005, recibió en Cannes el Premio Irene Lidova por toda su carrera artística.

Recibió, de manos de los Reyes de España, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes otorgada por el gobierno de ese país. En 2012 recibió el Premio Alba de las Artes, de la Alianza Bolivariana para las Américas. En 2017 recibe el título de Embajadora Mundial de la Danza otorgado por la UNESCO.

En video, Alicia Alonso baila Giselle



