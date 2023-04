Facebook censura artículo sobre rol de EEUU en sabotaje al Nord Stream

Facebook ha censurado la investigación del aclamado periodista Seymour Hersh, ganador del premio Pulitzer, sobre la supuesta participación de EE.UU. en el ataque contra los gasoductos rusos Nord Stream.

El asunto fue develado por el periodista estadounidense Michael Shellenberger, luego de intentar publicar el artículo de Hersh en esta red social.

La nota de Hersh aparece etiquetada en Facebook como «información falsa», apuntando que ha sido «comprobada por verificadores de hechos independientes».

There is a big debate over who blew up the Nord Stream pipeline. Instead of allowing the debate, Facebook has decided to take a side. It is censoring Pulitzer-winning journalist Seymour Hersh. And instead of explaining, Facebook sends readers to an article in Norwegian. Watch pic.twitter.com/nN18HovBPR

— Michael Shellenberger (@shellenberger) April 19, 2023