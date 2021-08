Eyeife: Fusión de la música electrónica con un sello cubano

Desde hace varias semanas un nuevo espacio en la televisión cubana atrae a los amantes de la música electrónica. Eyeife TV llega hasta las pantallas para mostrar un resumen de uno de los principales eventos de este género musical que se realizan en la mayor de las Antillas.

Según Mario Oliva Roseñada, productor de este festival, la idea de Eyeife TV surge a partir de la realización online de la edición del 2020. “Nos dimos cuenta de que teníamos material interesante para mostrar a Eyeife más allá de las redes sociales. Queríamos llegar un poco más lejos en cuanto a visibilidad y que mejor recurso para lograrlo que la televisión. Siempre ha sido una meta ampliar los horizontes en cuanto a los segmentos de consumo del evento. Presentamos un proyecto a Cubavisión y este programa es un hecho”.

No son pocos los que gustan de este género de la música y por estos motivos el festival ha sido una plataforma importante para darle visibilidad a la música electrónica, cada vez más apreciada en el mundo.

“Es increíble el desarrollo que va teniendo en Cuba, el talento está ahí y muchas veces estos jóvenes no tienen las herramientas para darse a conocer. Eyeife contribuye a que todo ese talento, a veces oculto, llegue al gran público, sobre todo joven, tan necesitado de contenidos con calidad ética y estética. Ya son 5 años, cada vez más djs y músicos se acercan a nosotros para participar de este empeño de creación”.

El festival actualmente se encuentra en un punto de búsqueda, de desarrollo. “Desde nuestro punto de vista es un género que requiere de mucho estudio. Vemos talento en todo el territorio nacional, de hecho, en casi todas las provincias existen djs productores. Además, el público consumidor de este género es mayormente joven, pero no necesariamente sigue al creador cubano. El punto está en lograr que disfruten de la música que hace el artista de su propio país. Es una de las metas de nuestro trabajo”, comenta Oliva Roseñada.

Eyeife en esencia es la fusión de géneros ponderando los nuestros –asegura el productor del evento– La presencia del punto cubano, de la rumba, del changüí, del son es parte vital del festival. “No concebimos el desarrollo sin el aporte fundamental de nuestra rica cultura musical. En estos años forman parte de nuestro entorno creativo músicos cultivadores de la música popular como José Luis Cortés, Pancho Amat, Osdalgia, Yoruba Andabo, los muchachos de Oralitura Habana, Edesio Alejandro, entre otros. Queremos expresar nuestro agradecimiento infinito a todos los músicos que nos apoyan en este viaje”.

Son cuatro las ediciones ya realizadas y entre los principales resultados destacan el reconocimiento que se ha ganado Eyeife y que cada vez son más los artistas que se atreven a “viajar” con este festival.

“Nuestro proceso creativo se torna más complejo pues buscamos cada vez más la novedad en cuanto a conceptos musicales y escénicos. Creo que cada año que pasa vamos subiendo el nivel de exigencia artística para brindarle un producto a la gente que sea más atractivo, siempre partiendo de no hacer concepciones éticas y estéticas artísticamente hablando. Pero, lo fundamental es llegar a la gente, que nos sigan y se sientan parte, que disfruten, que bailen, que sean felices con nosotros. Creo que eso es lo más importante. No obstante, no estamos satisfechos, queda muchísimo por lograr aún”.