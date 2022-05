Extienden práctica de injertos de café en fincas de Cienfuegos

En junio de 2012, Cienfuegos inició la práctica de los injertos en las fincas de café de varios campesinos residentes en el lomerío del municipio de Cumanayagua.

Las variedades escogidas por la Empresa Procesadora de Café Eladio Machín, ubicada en ese territorio, fueron Robusta y Arábico, por su resistencia a la sequía y otros inconvenientes del clima, a partir de la recomendación de los especialistas del Instituto de Investigaciones Agroforestales, de Jibacoa, en Villa Clara.

Veinte años después, José Antonio Suárez Alba, asociado a la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Piro Guinart, vive en Mayarí y explicó que desde niño escuchó que el limón con la naranja podían injertarse; también la mandarina con la naranja. Entonces, “esto no es un fracaso —en alusión a los injertos de café—,es un resultado total. Lo que pasa es que es muy difícil injertar un cafecito con el otro y quizá la gente tenga miedo de invertir en eso, porque es una cosa que se ve que es sencillita. Pero que no tengan miedo, eso es una cosa segura. Yo tengo más de 60 matas en mi finca hace dos años y ya empezaron a parir. Quise ver la evolución de esas plantas para entonces, poder pensar en grande”.

En el caso de Oscar Arbolay Águila, técnico integral de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Cuatro Vientos, tiene 11 mil 740 plantas injertadas. “Mi plan es de 15 mil, dijo, pero voy a llegar a 25 mil con la variedad de Robusta con Café 611. Pero también le daré una ayuda de 15 mil injertos a la UEB de Aguacate, que no tiene esa posibilidad.

Por su parte, Omar Bermúdez Sánchez, director general de la empresa cafetalera, aseguró que este año comenzarán a apreciarse los resultados “y nuestra meta es que cada técnico integral logre hacer, en su forma productiva, unos 15 mil injertos. Estamos hablando de quince técnicos, así que la cifra será notable, y en estos momentos se ha trabajado bastante. Hay alrededor de 40 mil hechos, y continuaremos ese trabajo.

Sobre el precio de las posturas injertadas para la venta a los productores, Bermúdez Sánchez insistió en que la empresa tratará de mantener casi el mismo precio de las posturas naturales. “Estamos hablando de que no puede sobrepasar el costo de 7.50 cup. Hay lugares donde las han vendido a 10.00, pero eso no es correcto. A más de 7.50, recalcó, no se debe vender una postura”.

Marcos Domingo Pérez Rodríguez, presidente de la CCS Piro Guinart, es otro de los hombres queconfía en las bondades de los injertos para “echar pa’lante la producción de café en Cienfuegos”.

Y es que los tiempos demuestran que el medio ambiente ha cambiado y la afectación que tiene naturaleza ha obligado a buscar nuevas formas para desarrollar el café. “Necesariamente nos hemos dado cuenta de que el injerto es lo más eficaz, porque usted usa un patrón de Robusta, mucho más fuerte en el suelo, resistente a los nemátodos y con un Arábico ‘arriba’, acorde a la altura o resistente a la Roya, serán variedades compatibles que usaríamos para tener un mejor café, porque en 1961, el Comandante en Jefe Fidel Castro dijo: “haremos café para todos”, y esa es nuestra idea.

El lenguaje popular dice que vista hace fe y, quizás, sobre la idea de extender los injertos pueda imperar aún la resistencia al cambio; sin embargo, la Empresa Procesadora de Café Eladio Machín también realiza talleres de capacitación desde inicios del 2022.

“Pero todavía nos falta generalizar esa capacitación —reconoce el empresario cafetalero—, por eso estamos haciendo los talleres, para que todos conozcan que los injertos son muy importantes.Eneste empeño, acotó, “la colaboración entre las provincias productoras de café es notable y desde el municipio Tercer Frente, en Santiago de Cuba, llegaron 20 mil posturas recientemente”.

Desde el anuncio del uso de los injertos de café en Cienfuegos, avance y disposición van de la mano para el crecimiento de este cultivo exportable. Tal como lo desean campesinos, investigadores, directivos,todos los que confiamos en la naturaleza y en la buena acción humana.