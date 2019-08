Expresidente Rafael Correa califica de farsa caso Sobornos 2012-2016

La orden de prisión preventiva dictada ayer no es la farsa, sino el caso en su conjunto, afirmó Correa en entrevista a Russia Today. /Foto: Prensa Latina

El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó hoy de farsa el caso Sobornos 2012-2016 a través del cual pretenden inculparlo junto a varios de sus exfuncionarios en delitos de corrupción.

En entrevista concedida a Russia Today, el exgobernante aseguró que la orden de prisión preventiva dictada ayer por la jueza Daniella Camacho no es la farsa, sino el caso en su conjunto.

“Es un caso que empezó con ‘Odebrecht puso presidente’, ese fue el titular, diciendo que Odebrecht había financiado mi campaña en el 2013. Ni siquiera han vinculado a Odebrecht, miren el nivel de farsa”, subrayó Correa quien gobernó al país con amplia popularidad, por sus políticas sociales y económicas, desde 2007 al 2017.

Asimismo cuestionó los 15 millones de dólares que en el caso Sobornos le adjudican supuestamente para propaganda, difusión en redes sociales, convenciones, eventos en su campaña electoral.

“Por último me acaban de sacar una orden de prisión, entre otras pruebas porque me depositaron 6 mil dólares, aunque no lo crean, en mayo de 2014 diciendo que son de fondos ilícitos”, agregó Correa.

Explicó que fue un préstamo que hizo, porque estaba sobregirado, del fondo que con sus propios aportes hacía desde la presidencia de la República y fue pagado en 12 cuotas hasta agosto de 2015.

Ayer, Correa presentó a través de su cuenta en Twitter los documentos que prueban los pagos de ese dinero.

“Tenemos todas las pruebas, pero no va a pasar nada. Mi abogado va a apelar y verán que ratifican la prisión preventiva”, advirtió el exgobernante ecuatoriano.

Consideró que lo están sepultando con el pedido de juicios absurdos ante la falta de apoyo que tiene el actual presidente, Lenin Moreno, y sobre el cual aseguró que es un arribista que solo cuenta con el 14 por ciento del apoyo popular.

“Existe en Ecuador el marco constitucional para adelantar elecciones, pero sostendrán a Moreno para que cumpla la tarea”, advirtió.

En un escenario en que adelanten los comicios, “todas las encuestas dicen que nosotros ganamos (Revolución Ciudadana, la formación política creada por Correa)”, remarcó.

“Y si yo me presento como candidato, gano en cualquier candidatura a la que me presente. Por eso más el odio, con más ganas todavía tratan de destrozarme”, expresó.

Denunció que Moreno se compró departamento, muebles antiguos y se da una vida de reyes e invitó a que abran la cuenta y vean que no está mintiendo.

“Pero no la van a abrir nunca porque saben quién es el corrupto (…) y en Ecuador hay una fiscal incompetente, entreguista, totalmente entregada a los Estados Unidos y corrupta”.

Dijo que lo que tiene que investigar no lo ha hecho “que es el caso INA Papers, porque Moreno no es que sale de la presidencia, se va preso”, señaló.

En el caso Sobornos 2012-2016, conocido también como Arroz Verde, aparecen en su nómina junto al exmandatario otras 22 personas, entre ellas el exvicepresidente Jorge Glas, quien cumple condena tras un proceso judicial plagado de irregularidades, según denuncias públicas.



