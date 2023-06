Explosión de gas deja 31 muertos en un restaurante de China

Al menos 31 personas han fallecido y siete han resultado heridas tras una explosión de gas que se produjo en un restaurante de la ciudad de Yinchuan, en el norte de China.

La explosión se produjo en una calle frecuentada de la capital de la Región Autónoma Hui de Ningxia la noche del miércoles en medio de reuniones la víspera del festival del barco dragón, informa Xinhua.

Desde el Centro de Emergencias de la ciudad informaron que todos los afectados fueron hospitalizados con heridas de distinta gravedad. Asimismo, fue creado un grupo de investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido.

En total, fueron movilizados 102 rescatistas y 20 vehículos fueron desplegados en la zona. El operativo terminó a las 04:00 (hora local) de la madrugada, detalla el canal CGTN.

El presidente Xi Jinping ha ordenado que se dirijan todos los esfuerzos en tratar a los afectados, así como en reforzar la supervisión de seguridad en todas las industrias clave, recoge el diario Global Times.

