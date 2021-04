Un experto advierte sobre futuras represalias contra las criptomonedas

Los Gobiernos de diferentes países podrían empezar a tomar medidas drásticas contra el uso del bitcoin y otras criptomonedas, advierte el director general de Kraken, una de las principales bolsas de criptomonedas. Es la cuarta bolsa de monedas digitales del mundo en términos de volumen de operaciones.

«Creo que podría haber alguna medida de represión», afirmó Jesse Powell, director general de Kraken, en una entrevista con CNBC.

Sin embargo, el jefe de Kraken cree que la incertidumbre regulatoria en torno a las criptomonedas no va a desaparecer pronto. Una reciente ley contra el blanqueo de dinero propuesta por el gobierno de EEUU exigiría a los que guardan sus criptomonedas en una cartera digital privada que se sometan a controles de identidad si realizan transacciones de 3.000 dólares o más. Esto se debe a que las divisas virtuales como el bitcoin se han asociado a menudo con actividades ilícitas ya que las personas que realizan transacciones con ellas no son identificadas de manera explícita: se puede ver a dónde se envían los fondos pero no quién los envía o recibe.