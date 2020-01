Exhortan en Cienfuegos a desterrar la radio mediocre

A un quehacer inteligente, que destierre la realización mediocre, exhortó en Cienfuegos Onelio Castillo Cordorí, director general de la Radio en el Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), durante una reunión en la que se hizo un recuento del trabajo de ese medio en la provincia durante 2019.

Castillo Cordorí señaló la necesidad de un crecimiento cualitativo en el diseño de programación de las emisoras municipales. Según dijo, urge elevar el peso informativo de estas emisoras, que están por debajo de la media nacional en tal indicador. Aguada Radio, por ejemplo, no tiene noticiero, mientras Radio Cumanayagua y Radio Cruces carecen de revista informativa.

“No somos cajitas de música, somos instituciones culturales que tenemos que garantizar un discurso a nuestro pueblo, capaz a un tiempo, de educar, orientar, entretener y también comprometer. No podemos tener la irresponsabilidad de seguir lanzando al aire programas que no tengan el contenido necesario, la hondura cultural suficiente y que simplemente crezcamos en horas para seguir poniendo números musicales que muchas veces no cumplen con el propósito marcadamente identitario o tienen que ver con el contexto de nuestros municipios”, precisó.

El directivo hizo hincapié, además, en la naturaleza de las emisoras municipales a nivel internacional la cuales, expresó, nacen y se desarrollan para reflejar los intereses y valores culturales de su entorno.

“Una emisora no puede existir en ningún lugar de Cuba para tener solo programación recreativa, sino para simultáneamente entretener e informar. Hoy tenemos delante un desafío ideológico y político extraordinario y hay formatos de la radio que no se avienen con esa preparación y ese escudo de defensa que tenemos que darle a nuestro pueblo para entender cuáles son las mediaciones ideológicas y políticas del momento actual”, subrayó.

Durante la reunión afloró el déficit de personal artístico y problemas en la infraestructura de algunas emisoras, lo cual golpea la calidad de las transmisiones.

Al referirse a la presencia de la radio cienfueguera en internet, Clara Bécquer, directora de la emisora provincial, afirmó que las páginas web mantuvieron una actualización sistemática y llamó a los creadores a sumarse también a compartir sus contenidos en la red de redes.

Coincidió con ella Jorge Domínguez Morado, jefe del Grupo Web, quien elogió el dinamismo que ha alcanzado la actualización del sitio web, así como la presencia de Radio Ciudad del Mar en la red social Twitter, una de las que más tweets produce en el país. Ello, dijo, permite mayor promoción de los contenidos. También realzó el uso de los podcasts, el número superior de entrada de información al sitio, así como la presencia de videos y audios.

Alfonso Noya Martínez, presidente del ICRT, instó a hacer uso de la inventiva y de una adecuada planificación, debido a la situación económica por la que transita el país y que repercute en la radio. También llamó a la organización y la optimización de los recursos con que cuentan las emisoras.

Periodista y traductora, amante de las letras y soñadora empedernida.