Exhortan a Biden tomar distancia de Trump en política hacia Cuba

El académico estadounidense William Leo Grande exhortó al presidente Joe Biden a mantener sus promesas de campaña sobre cambios en la política hacia Cuba y a que se distancie de la de Donald Trump.

La mayoría de los demócratas quieren una política sensata hacia Cuba, no una repetición de la de Trump, escribió en su cuenta en Twitter el profesor de gobierno en la Escuela de Asuntos Públicos de la American University en esta capital.

Coautor, junto a Peter Kornbluh del libro Diplomacia encubierta con Cuba: la historia oculta de las negociaciones entre Washington y La Habana, Leo Grande pidió tanto a Biden como al secretario de Estado, Antony Blinken que “tomen nota” sobre esto.

Take note @POTUS , @SecBlinken: Most Democrats want a sensible #Cuba policy, not a re-rerun of Trump’s. Keep your campaign promises. https://t.co/N4YFCLuyHV

— William M. LeoGrande (@WMLeoGrande) December 16, 2021