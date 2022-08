Excluido Messi de la lista de 30 candidatos al Balón de Oro

El argentino Lionel Messi quedó excluido por primera vez en 16 años de la lista de 30 nominados para obtener el premio Balón de Oro, que otorga la revista France Football al mejor futbolista del mundo.

Según informó el diario deportivo L’Équipe, es la primera vez desde 2006 que La Pulga no integra el selecto grupo de aspirantes.

En esta edición, entre los favoritos para obtener la preciada distinción se encuentran el portugués Cristiano Ronaldo (Manchester United), los franceses Kylian Mbappé (PSG), Karim Benzema (Real Madrid) y Sébastien Haller (Borussia Dortmund), el croata Luka Modric (Real Madrid), el holandés Virgil van Dijk (Liverpool) y el brasileño Casemiro (Real Madrid), entre otros.

August 12, 2022