Evo Morales apelará su inhabilitación como candidato

El presidente depuesto de Bolivia Evo Morales apelará la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de inhabilitar su candidatura como senador por el Movimiento Al Socialismo (MAS) en representación del departamento de Cochabamba, su bastión político, al considerarla un “error jurídico”.

“Esa inhabilitación es otro error jurídico, esa inhabilitación a Evo, en especial, es un atentado a la democracia”, dijo Morales en conferencia de prensa en Buenos Aires, Argentina.

El TSE inhabilitó al mandatario depuesto, alegando incumplimiento con el requisito de residencia permanente.

El órgano electoral informó que el criterio de “residencia permanente” evalúa tres factores: el domicilio o residencia habitual registrado y declarado por el ciudadano en el padrón electoral; que ese lugar sea donde el candidato desarrolla su “proyecto de vida”; y por último, que exista una “residencia efectiva” en ese distrito.

En contexto || Supremo Electoral de Bolivia inhabilita candidatura de Evo

Eugenio Raúl Zaffaroni, uno de los abogados de Morales, quien lo acompañó en la conferencia de prensa, alegó que “Evo Morales no está fuera de Bolivia por voluntad propia, sino porque se creó una situación de fuerza mayor, si se quedaba, lo mataban“.

Señaló, además, que el organismo electoral se contradice, puesto que “candidatos que tienen la misma situación de Evo Morales son habilitados”.

“El artículo 149 [derecho interno de la Constitución boliviana] dice que para ser miembro de la Asamblea hay que tener dos años de residencia inmediata. Pero el propio TSE, en una causa durante la gestión de Evo Morales (como presidente), dijo este es el principio general, tengamos en cuenta que si la persona por cuestiones legales o de fuerza mayor debe abandonar el país podía considerarse que la residencia había sido objeto de un proceso de intermitencia“, explicó, por su parte, Raúl Ferreyra, otro de los abogados.

El jurista informó que le han aconsejado al mandatario depuesto “acudir a todas las instancias, para proteger sus derechos, aun sabiendo cuales son las directrices del Gobierno de facto boliviano”.

En primer lugar, apelarán la decisión ante el Tribunal Constitucional en Bolivia y otras instancias nacionales, aunque tienen “poca confianza en eso”, dijo Ferreyra.

Luego, sus abogados le recomendaron”que interponga todas las acciones y medidas cautelares ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos“.



Plan desde octubre

Morales aseguró que su inhabilitación es parte del plan que han venido ejecutando desde octubre de 2019, cuando no aceptaron su victoria en los comicios generales.

“El año pasado, en octubre, ganamos en primera vuelta las elecciones, el verdadero fraude fue el informe de la OEA (Organización de Estados Americanos)”, dijo Morales, en referencia al documento que emitió ese organismo alegando irregularidades en las elecciones, lo que caldeó más los ánimos de los opositores en Bolivia.



Luego, vino el golpe de Estado de noviembre, la instalación de un “Gobierno interino”, que lidera la autoproclamada mandataria Jeanine Áñez, y se aprobó una nueva normativa para los comicios venideros, que se realizarán el próximo 3 de mayo.

“Me obligaron a no ser candidato en estas elecciones, yo acepté, aprobaron una ley inconstitucional que me inhabilita a ser candidato a la Presidencia, ahora me inhabilitan como candidato a senador, no respetan la ley electoral“, sentenció.

“Evitar que retornen los salvajes”

Morales recordó que el 3 de enero pasado, Áñez “dijo que se debe evitar que retornen los salvajes al poder”. “Somos salvajes para la derecha y la dictadura boliviana”, enfatizó.

Ante ello, lamentó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el TSE obedezcan “a esas instrucciones que vienen del Palacio de Gobierno”.

Morales indicó que con este hecho, el “Tribunal Supremo Electoral se somete a la dictadura” y “no está garantizando una elección limpia ni transparente”.

A su vez, mencionó que “la dictadura” responde a “instrucciones de EE.UU.”, desde donde afirmó que buscan “no solo proscribir al MAS, sino eliminar a todo este movimiento“, que integra a indígenas y campesinos del país suramericano.

“No quieren que Evo vuelva a Bolivia, es la instrucción de EE.UU. Que ni siquiera Evo vaya a la frontera con Jujuy y Salta (al norte de Argentina)”, manifestó.

El mandatario depuesto señaló que la decisión del TSE se ha informado, justamente, previo al feriado de carnaval, que comienza este fin de semana “para que el pueblo no pueda reaccionar”.

“Pueden hacer lo que quieran conmigo, pero que no destrocen la democracia, que no destruyan a Bolivia”, recalcó.

Luis Arce sigue en carrera

Por el mismo motivo que se rechazó la candidatura de Morales, fue inhabilitada, también, la postulación del excanciller Diego Pary como candidato a primer senador por Potosí, así como Jasmine Barrientos, candidata a la Vicepresidencia por el Frente Para la Victoria (FPV), y Mario Cossío, quien aspiraba postular al Senado por Tarija.

Entretanto, de momento, Luis Arce, candidato a la Presidencia por el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido de Morales, sí está habilitado para participar en las elecciones y, según un sondeo de opinión del grupo Ciesmori, lidera la intención de voto con un 31,6%, seguido por Carlos Mesa, con un 17,1 % y la presidenta de facto, Jeanine Áñez, con el 16,5 %.

De acuerdo con las preferencias electorales, el también exministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Morales se encamina a obtener la victoria en primera vuelta, lo que implicaría el regreso del MAS al poder, tras el golpe de Estado de noviembre pasado.

En opinión del politólogo Hugo Siles, las elecciones previstas para el 3 de mayo tienen muchos factores oscuros y son muy distintas de las que transcurrieron en Bolivia en los últimos años.