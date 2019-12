Etecsa Cienfuegos: realizaciones y metas por cumplir

“Estos dos últimos años han sido muy importantes, de un nivel alto de ejecución de las inversiones y de instalación de capacidades en la red y de comercialización en la División territorial ETECSA Cienfuegos”.

Con esa afirmación que denota la concreción de no pocos propósitos, inicia su diálogo con la prensa Miguel Ángel Granados Rodríguez, jefe de departamento de Desarrollo y Operaciones de la citada entidad, con una incidencia directa en la población por la amplitud y variedad de servicios que abarca.

Instalar catorce nuevos gabinetes integrales diseminados por toda la provincia era el plan a cumplir a inicios de 2019. Sin embargo, al cierre de noviembre la realidad era mucho más alentadora, pues la cifra llega ya a 17, en tanto otros dos deben concretarse antes de que concluya el año, lo que es igual a mayor número de clientes a beneficiarse con los servicios de telefonía fija y Nauta Hogar. Pero eso no es lo único.

Le puede interesar || Servicio de internet llega a más hogares en la ciudad de Cienfuegos

“Estamos creando infraestructura para el mejoramiento de la red de telefonía móvil en la provincia”, asevera Granados, quien explica que en el año 2018 Cienfuegos inició un cambio definitivo de tecnología, lo cual permitirá que antes de concluir el actual queden creadas todas las condiciones para en 2020 instalar nuevas radiobases que, como bien explica el funcionario, “no es cuestión de ubicarlas en cualquier lugar, pues hay que crear la infraestructura civil primero y luego montar las torres. Según lo previsto, deben ser unas 47 nuevas en total, de ellas nueve por reposición”.

Muy importantes son estas inversiones, pues de ellas dependerá que en Cienfuegos se pueda acceder al servicio 4G que ahora no está disponible.

Telefonía fija

Desde el pasado 15 de octubre Cienfuegos es territorio ciento por ciento digital en el ámbito de la telefonía fija, sin dudas un paso alentador, pues convierte a la provincia en una de las de mejor densidad telefónica: 12,6 aparatos por cada 100 cienfuegueros.

“Los gabinetes integrales representan teléfonos potenciales a instalar. Para que se tenga una idea, las primeras catorce de esas facilidades representan unas 11 mil nuevas capacidades para Cienfuegos, de las cuales una pequeña parte son para sustituir; las restantes 10 mil están disponibles para su comercialización”. Acota Granados que, de hecho, ese proceso ya está en marcha, y cita como ejemplo la entrega al Gobierno municipal de Cienfuegos de las capacidades de un primer gabinete en la barriada de La Juanita”.

Relacionado || Amplían servicio de telefonía fija en Cienfuegos

Agrega el jefe de departamento de Desarrollo y Operaciones de la División territorial ETECSA Cienfuegos que tanto en el municipio cabecera como en otras localidades del territorio perlasureño, a saber Mal Tiempo, Antonio Sánchez y La Sierrita, son visibles los beneficios del proceso inversionista de ETECSA en lo que va de año, cuestión que redunda en la disponibilidad de servicios como el Nauta Hogar.

“Son lugares donde no sólo mejoramos la calidad del servicio, sino que además incrementamos capacidades en la central, pero como sus plantas exteriores están limitadas al número de abonados que tenía, en las que lo permiten estamos comercializando nuevos servicios y tenemos el Nauta Hogar abierto a quien lo desee. No hay ninguna limitación”.

Sobre este servicio, resulta alentador conocer que hasta el 26 de noviembre contaba con 7 mil 284 abonados en la provincia, y el propósito es llegar a 8 mil, muy por encima de lo propuesto para el año. Existe la tecnología de respaldo para asumir el reto. Todos los municipios disponen de dicho servicio, aunque sitios puntuales como el Centro Histórico y otros de la ciudad cabecera presentan una situación más complicada a partir de la cantidad de abonados con que cuenta la central y que, por ende, contratan el servicio; de ahí que se distribuya por zonas para tratar de satisfacer la demanda.

Telefonía pública

Y aunque la tendencia en el mundo hoy es a que desaparezca la telefonía pública, en nuestro país aún se mantiene, a pesar de que la instalación de nuevo equipamiento ha disminuido considerablemente.

Cienfuegos cuenta en la actualidad con más de cinco “públicas” por cada mil habitantes, un parámetro similar a lo que prevé ETECSA, de ahí que los trabajos se concentran en mantener funcionando las existentes.

No obstante, se analizan puntalmente aquellos asentamientos con necesidades para ofrecerle al menos una alternativa.

No poco ha hecho la División Territorial de ETECSA Cienfuegos en lo que va de este 2019 que cursa ya su recta final. En números redondos, ha destinado 6,7 millones de dólares a las inversiones que dotan de mejores condiciones al servicio que prestan a la población y otras entidades. No es ocioso apuntar que toda la tecnología es importada, pues el país no produce ninguno de los elementos que se requieren.