Estudio sobre vacuna Soberana 02 recibe Premio de Inmunología

El Premio Anual de Inmunología Jorge Gavilondo Cowley in Memoriam, fue entregado al trabajo investigativo Diseño, Desarrollo y Evaluación Preclínica de Soberana 02: una vacuna cubana contra la COVID-19 en el contexto del reciente Congreso Latinoamericano y del Caribe de Inmunología (Alaci-2022)

A través de su cuenta oficial en Twitter, el Instituto Finlay de Vacunas (IFV) compartió el diploma acreditativo de dicho premio obtenido en la esfera temática de investigación básica.

“En el marco de Latin American and Caribbean Congress of Immunology #ALACI2022, se entregó el Premio Anual de Inmunología «Jorge Gavilondo Cowley in memoriam» al trabajo «Diseño, Desarrollo y Evaluación Preclínica de #Soberana02: una vacuna cubana contra la #COVID19”, refiere el tuit.

Soberana 02 es una vacuna conjugada anti-COVID-19, desarrollada por el IFV, que, luego de las investigaciones preclínicas, se empleó en estudios clínicos fase I, II y III, demostrando seguridad, inmunogenicidad y una eficacia frente a la enfermedad sintomática de un 71 por ciento (%), con solo dos dosis, y de un 92,4 %, en combinación con una tercera dosis de Soberana Plus.

Además, fue el inmunógeno con el cual se realizó la primera campaña de vacunación pediátrica contra la COVID-19 en el mundo, al administrarla en niños cubanos entre dos y 18 años de edad, con resultados satisfactorios.

El Alaci-2022, en su edición 13, tuvo lugar del 6 al 10 de junio, con sede en el Hotel Meliá Internacional de Varadero.

Contó con la participación de prestigiosas instituciones científicas, tales como el IFV, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y el Centro de Inmunología Molecular, los cuales expusieron, ante los invitados nacionales y extranjeros, sus resultados y productos más destacados.

Tomado de ACN