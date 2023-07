Estreno de Loja variaciones sinfónicas, de José Loyola

El próximo domingo 16 de julio, a las 11:00 am en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional tendrá lugar un concierto donde se estrenarán obras de los importantes compositores cubanos Roberto Valera, José Loyola y Alejandro Falcón, interpretadas por la Orquesta Sinfónica Nacional con el Maestro Roberto Valera, Premio Nacional de Música, como director invitado.

Con el Maestro José Loyola estuve dialogando al respecto. Son varias las aristas de su creación, por lo que propongo realizar un recorrido por la obra sinfónica del Doctor en Teoría de la Música, compositor, flautista, pedagogo e investigador, y de esta manera acercarnos a las interioridades del proceso creativo de la pieza que se llevará a escena, en condición de estreno.

José Loyola: “Tuve realmente una etapa muy intensa en la composición cuando regresé, después de graduarme en Polonia, y me integré a la práctica sociocultural. Lo primero que hice fue en Cienfuegos y eso se conoce poco. En el año 1973, todavía Cienfuegos no era una provincia independiente, al Centro Dramático de Las Villas que tenía buenísimos actores vino el director húngaro Lazlo Barbaczy a impartir unos talleres de teatro. A este hombre alguien le habló de mí, como un compositor que había venido graduado de Polonia. Él pide verme y me dice que el taller terminaba con la presentación de una obra didáctica del dramaturgo y poeta alemán Bertolt Brecht, que se llama La excepción y la regla, en la que los actores también cantaban y bailaban. Me pide hacer la música y me da la posibilidad de tener esa experiencia, acabado yo de salir de la academia.

“Debía componer según la versión que él había hecho, crear algunas canciones de acuerdo con el libreto y montárselas yo mismo a los actores para que cantaran. Interpretaron la obra Virgilio Reguera, Carlos de la Paz, Alberto Durán, Aida Conde y Gabriel López. Armé una especie de pequeña orquesta de cámara con músicos populares de Cienfuegos, para la que convoqué a Ernesto Alzuri, Juan Albelo y otros muy buenos músicos de esa etapa. Con ellos conformé el acompañamiento en vivo. La orquesta estaba allí, mientras los actores se desempeñaban en el escenario y cantaban en la obra. Eso se grabó en el Teatro Tomás Terry, donde se hizo la presentación. Nunca pude recuperar la grabación. Fue mi primera experiencia de trabajo con la música de concierto y el teatro.

“Después vine para La Habana y aquí Manuel Duchesne Cuzán me llamó porque estaba interesado en las obras sinfónicas mías, él estrenó todas las que hice en ese período. Tengo una serie que se llaman Música viva, que escribí una para conjunto de percusión, una para orquesta sinfónica, otra para flauta y percusión, y la otra fue un encargo que me hizo Duchesne para el Conjunto Nuestro Tiempo, creado por él con músicos de la sinfónica, un formato un poco más pequeño. Fue entonces que hice de la serie Música viva, la Número 4. Colaboraron también para Nuestro Tiempo Leo Brouwer, Roberto Valera y Jorge López Marín.

“De la serie que se llama Tropicalia, está Tropicalia 1 para orquesta sinfónica y Tropicalia 2 para piano y orquesta, la cual estrenó Duchesne, con Jorge Gómez Labraña al piano, en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional. Después, esa misma obra la tocó Huberal Herrera, bajo la dirección de Eduardo Ramos Saavedra en Santa Clara y en Camagüey, con las orquestas de las respectivas provincias. Años después la interpretó la pianista Rebeca Lluveras, bajo la dirección de Enrique Pérez Mesa, en el Teatro Amadeo Roldán. Fue una etapa muy intensa. También en Cienfuegos se presentó con la Orquesta Sinfónica de Villa Clara y en Santiago de Cuba, con la Sinfónica de Oriente.

“En estos momentos, sin abandonar lo que hago con mi orquesta la Charanga de Oro y mis libros, retomé la creación sinfónica. Esta obra que se va a estrenar ahora, Loja variaciones sinfónicas surge por azar y es mi homenaje como compositor a esa ciudad de Ecuador donde impartí unos talleres de doctorado con el Dr. Roberto Hernández Bioska. Fuimos a la ciudad de Loja, porque hay 6 músicos que son integrantes de la Orquesta Filarmónica, que están haciendo el doctorado aquí. Soy el tutor de dos de ellos (flautistas) y hay otros cuatro (cornista, oboísta, contrabajista y violista de la Filarmónica de Loja). Estaba Rafael Guzmán, graduado por nosotros de composición y Bioska, que le tocó toda la parte metodológica.

“Estando en Loja preparando un taller, escuché a un músico que hacía una melodía con una trompeta. La primera vez no le presté mucha atención, pero al día siguiente volvió el músico con la misma melodía una y otra vez y le pregunté a Bioska por qué sería que ese músico tocaba todos los días la misma melodía tan repetitivamente. Me respondió que era el sonido que caracterizaba a los carros de la basura de ese lugar. Loja está entre las consideradas por la UNESCO como Ciudades Musicales del Mundo y la identificación de los carros de la basura es con esa melodía. Como era la primera vez que yo estaba en Loja, me sorprendió, ya él había estado anteriormente. Vine para Cuba y al poquito tiempo empecé a componer unas variaciones sinfónicas a partir de aquella melodía. Primero la pensé para los seis músicos de Loja, pero después decidí hacerla para orquesta.

“El concierto del día 16 de Julio, cuenta en su programa con 3 estrenos mundiales: La vida diaria (Habanera fantasiosa), de Roberto Valera; Loja variaciones sinfónicas, de mi autoría y Rapsodia afrocubana, de Alejandro Falcón.Anteriormente habíamos realizado un concierto en el Amadeo Roldán,donde estrenamos una obra de piano de Valera, una de Falcón y una mía. Nos ha costado mucho trabajo organizar el concierto, hace aproximadamente año y medio que lo estamos proyectando.

“A partir de Loja variaciones sinfónicas comencé a pensar en varias ciudades musicales. Como ya había hecho la serie Música viva, que son cuatro obras y Tropicalia, que son 2, decidí hacer una serie llamada Ciudades musicales del mundo. Después de Loja variaciones sinfónicas, surgió la segunda obra que se estrenará en otro momento y se llama Cracovia variaciones transformáticas. Saldando una deuda mía con Polonia la dedico a la ciudad de Cracovia. Allí existe una leyenda que tiene como 700 años y está relacionada con un trompetista que tocaba una diana. Actualmente, todos los días se escucha esa diana desde la iglesia de la Catedral de Cracovia, cada una hora sube un trompetista y la toca por los cuatro ventanales de la torre.

“La diana surge hace siete siglos atrás y era el aviso que hacían para alertar de las invasiones. Ese trompetista, de vigía allá arriba, tocaba la diana y cerraban las puertas de la ciudad. En una ocasión que estaba tocando, un arquero tártaro enfila hacia arriba y le clava una flecha en el cuello, en ese momento se interrumpe la interpretación por el flechazo. A partir de entonces, cuando se toca la diana, queda interrumpida en el mismo momento en que lo hizo el trompetista aquel. Siguiendo la leyenda, se me ocurre hacer una obra a partir de ella. Ya tenía escrita Loja variaciones sinfónicas y sugió Cracovia variaciones transformáticas, conocía bien la ciudad y la leyenda porque viví allí 10 años. Está terminada y pendiente de estreno. Estas son las últimas obras que he compuesto para el mundo sinfónico”.

Le agradezco al Maestro José Eulalio Loyola Fernández, por departir conmigo sobre su proceso creativo dentro del mundo musical sinfónico. Son muchas las anécdotas detrás de las obras musicales. Será siempre un privilegio poder conversar con sus creadores sobre cómo se inspiraron y cuáles son las historias de donde nacen estas piezas que hoy engrandecen a nuestra cultura. Anhelamos que este tipo de conciertos sea grabado por la televisión nacional y llegue a todos los lugares de la isla. Cienfuegos, ciudad natal de José Loyola, tiene una deuda inmensa con la obra sinfónica de este importante compositor sureño, cubano y también universal.