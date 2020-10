Estenosis Traqueal: Un viaje para recuperar la voz (+Galerías)

La camilla se mueve por el pasillo que conduce al Salón de Operaciones, esta vez, como aquel día fatídico del accidente, su padre va junto a él, contando los pasos. Es la vez número 23 que entra a la Unidad Quirúrgica, y espera que sea la última. Por otra puerta, trasponen el umbral los doctores Daniel Olivera Fajardo, cirujano general; y Alejandro Díaz González, otorrinolaringólogo, quienes integrarán el equipo que le devolverá la voz y le retirará la traqueostomía a Deyrel Egozcue salar, un muchacho de 26 años que está asido a la vida.

La Unidad Quirúrgica del Hospital Provincial Gustavo Aldereguía Lima es un hervidero a esta hora de la mañana; yo voy orgullosa junto al Dr. Daniel, quien es mi guía en este viaje que es verde y huele a fenol. Antes pasamos por la “Polivalente”, a chequear que estuviera lista la cama a donde regresará el paciente tras la intervención, para asegurar atención especializada, como lo requiere el proceder. La jornada será ardua, y por fin se logra todo lo necesario, que no es poco, para la cirugía de estenosis traqueal, para la que hasta no hace mucho era necesario trasladarse a la capital.

“Estamos asistiendo a una cirugía de la vía aérea, una estenosis traqueal, producida por una ventilación mecánica prolongada. Este paciente sufrió un accidente, y ha resultado intervenido más de 20 veces, con la correspondiente anestesia, y los peligros que entraña. Muestra daño en las paredes de la tráquea, estenosis esclerocicatrizal, en cuello de botella, que no resuelve con las dilataciones ni con la colocación de otros dispositivos”.

¿La solución tenía que ser quirúrgica?

“Sí, y el proceder consiste en la recepción del segmento estenosado y la anastomosis término-terminal. Trabajamos en un equipo multidisciplinario, participan varios anestesiólogos, porque lleva una anestesia compleja, tanto como la cirugía; enfermeros, otorrinolaringólogo, nos acompaña un experto en esta especialidad, el Dr. Alejandro Díaz González, y otros cirujanos, instrumentistas, y residentes en formación. Dura aproximadamente unas tres horas, cuyos pasos están pautados y no debe surgir complicación. En los últimos 21 días hemos realizado otras dos intervenciones de este tipo, y los pacientes se recuperan con normalidad”, comenta el Dr. Daniel Olivera Fajardo.

“Se le ‘pasó’ un tubo endotraqueal, se le cambió la cánula, se le colocó una sonda nasogástrica, y un catéter en la vena subclavia, fibrobroncoscopía preoperatoria para verificar el estado de la vía aérea, la carina, el traqueostoma, ya estamos en el momento justo de iniciar la cirugía. El paciente está dormido, con buenos signos vitales”, abunda Olivera Fajardo.

EL VIAJE

A las 11:46 a.m. comienza la intervención quirúrgica, y como preámbulo, el Dr. Alejandro Díaz González realiza una traqueoscopia videoasistida, para localizar la estenosis, tras este proceder, comienza el largo camino de Deyler, de regreso a su voz, no como en la historia de la Sirenita, sino de la mano del Dr. Daniel Olivera Fajardo, y el profesional equipo que le acompaña.

El Salón de Operaciones en un hormiguero, yo me muevo en cámara lenta, para no tocar los “mayo” llenos de instrumental estéril, y me asisten las enfermeras circulantes Maisel Molina y Madelein González, todas unas expertas, quienes tienen un control, estricto, de las gasas y de todo el material que van usando, Silvia, la hondureña que se hace cirujana en Cuba, y que ya va en su cuarto año de especialidad, asiste como instrumentista, una labor importante durante la intervención; y le acompaña José Carlos, también residente de Cirugía General, quienes no se podían perder una exploración al tórax, ejercicio poco frecuente en Cienfuegos.

Dayner Alberto Ulloa Aguirre, joven cirujano, asiste al profe Daniel Olivera, y me comenta que, “participa siempre en las cirugías de él, porque son un ejercicio profesional de alta calidad”.

Por un momento la máquina de anestesia hace unos ruidos extraños, se arma un corre, corre, y yo hasta me asusto, pero me dice la Dra Marivis Álvarez Soto, especialista en Anestesiología, que no, que todo marcha bien, y allí está ellos, todo un equipo, integrado además por el residente de tercer año, David Rumbaut Espinosa, y la licenciada Yanira González. Los parámetros están estables, y cuando ha transcurrido más de una hora, le toman muestras de sangre al paciente.

El equipo no se cansa, llevan más de siete horas de pie, y algunos resistimos, porque soy parte de ellos ahora mismo, gracias al exquisito café que nos brindó la secretaria ejecutiva del profesor Daniel y su compañera en la vida, la licenciada en Enfermería, Martha García, quien lo apoya en su trabajo, porque junto a un gran hombre siempre habrá una gran mujer.

Pasadas las 3:00 de la tarde termina, de manera exitosa, la intervención quirúrgica de estenosis traqueal, practicada al joven de 26 años Deyrel Egozcue Salar, víctima de un accidente, cuando la cabina de un camión Max-500 lo comprimiera y arrastrara unos metros. Es la visita número 23 a un quirófano, y hasta él mismo cree que será la última.

Susana, residente de la especialidad de Cirugía general, ha documentado toda la intervención, moviéndose por todo el quirófano, para garantizar así el material de estudio que luego se pondrá a disposición de los estudiantes en formación a través de publicaciones científicas; en la revista Cubana de Cirugía encuentran un espacio para la socialización científica.

Dibujando la ruta.

PASADAS 24 HORAS…

A la mañana siguiente converso vía chat con Dayler Egozcue Salar, está eufórico y con un excelente estado general, se recupera muy bien, allí en Cuidados Polivalentes es el “niño lindo”, donde ha permanecido de manera intermitente por estos cuatro años de ida y vuelta del quirófano. Lo acompaña su esposa Idania Pérez, médico, porque ella misma prefiere cuidarle. “ya tengo mi voz”, me escribe por WhatsApp, y me contagio con esa alegría inmensa de 26 años.

“Daniel y Marthica son mis padres adoptivos, a pesar de que he tenido varios cirujanos durante toda esta larga convalecencia, él me ha traído todas las alegrías. No me olvido de aquella ocasión en la que me dijeron tendría que vivir con la colostomía, y me eché a llorar, entonces Daniel me aseguró que no sería así, y cumplió su promesa de cirujano. Solo me salen agradecimientos por la boca, son el estreno de mi voz GRACIAS”, cuenta el paciente, el Chiqui, como todos le conocen, que ha estado en mis noticias en los últimos días. “¿Chofer o mecánico? Nunca más, esos son oficios a los que no regresaré”, asegura el paciente, con una sonrisa transformada en rictus.

“La operación fue un éxito, pasada la recuperación ya respiraba por sí solo, ahora permanecerá ingresado unos días, y en dependencia de la evolución, que esperamos sea satisfactoria, regresará a casa, a hacer una vida normal”, cuenta el Dr. Daniel Olivera Fajardo.