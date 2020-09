eSports: ¡Cuba a su primer mundial!

Cuba participará por primera vez en un campeonato mundial de deportes electrónicos y lo hará en la World Royale League (WRL), un torneo del juego Clash Royale que inicia este 18 de septiembre de manera online. Sobre el tema Radio Rebelde conversó con el capitán de la selección Alberto “Jaloz” Martínez, quien además es el Organizador General de Sistemas Competitivos y Ligas de la Agrupación de Deportes Electrónicos de Cuba (ADEC).

A través de twitter se realizó la convocatoria a esta nueva edición del torneo, a la cual ya confirmaron su participación 77 naciones incluida la mayor de las Antillas, que intervendrá con 8 de los mejores jugadores del país.

Para conformar la nómina se hicieron pruebas abiertas a toda la comunidad y se escogió a los exponentes con mejor desempeño y mayor seriedad para enfrentar un reto como este. Como en todas las disciplinas deportivas siempre hay extra clases y es el caso de SoraPro y Chris Lava que no necesitaron pasar por el proceso de selección. Alberto explica que ellos tienen un nivel muy superior al resto, tal es así, que ambos pertenecen al Team Liquid Academy NA.

Este equipo es una academia del Team Liquid, uno de los mejores equipos del mundo en el juego. En el año 2019 terminó subcampeón de la Clash Royale League (CRL) West, clasificatorio a la Final de la CRL, el torneo más importante del juego organizado por la compañía creadora del mismo Supercell, y ahí se tituló campeón del mundo. Ser parte de la academia del equipo Liquid ayuda a su formación como gamers (jugador profesional de los esports) y los mantiene participando en ligas semi-profesionales de buen nivel competitivo.

NickName Nombre Edad Provincia

IK JosefHdez José Hernández 21 La Habana

IK Migatte Ariel Castro 24 La Habana

Chris Lava Christian Barthelemy 18 Guantánamo

Demon Camilo Diaz 21 La Habana

Mr.bone Jorge Hernández 20 Camagüey

Cuban Warlord Abel Salazar 24 Camagüey

Bell Cranel Christian Pons 18 Villa Clara

Picolo-153 Daniel Belthan 15 Camagüey

Es importante destacar que, a pesar de ser un campeonato mundial, la organización de este torneo no tiene relación con Supercell, entonces podría decirse que no es el mundial oficial del juego, pero no deja de ser una competencia de nivel en la comunidad internacional de Clash Royale.

Cuba competirá en el grupo 9 junto a Nicaragua, Italia, Perú y República Checa, donde los nuestros salen como cenicienta de la llave precompetencia y el criterio de Alberto indica que los más complicados serán los del continente americano. Algunos podrían escoger como favoritos para llevarse el título a potencias de los esports como Estados Unidos o Corea del Sur, pero según apunta “Jaloz”, es difícil pronosticar algo porque muchos equipos están dando oportunidades a nuevos jugadores, en la edición pasada Polonia terminó en el primer lugar, seguido de Costa Rica.

El sistema de competencias será primero la fase de grupos y luego eliminación directa, clasificando los tres primeros de cada apartado. Al ser esta la primera incursión cubana como selección en eventos internacionales y que los jugadores debutan en eventos de esta magnitud, el objetivo principal es clasificar a la ronda de playoff.

Buscando el pase los antillanos iniciarán el propio 18 de septiembre, día inicial de la competencia, a las 23:59 horas de Europa Central y aún no se conoce el resto del calendario de la fase de grupos. Las partidas podrán verse en youtube, pero aún no está definido un perfil específico ni se sabe que casters llevarán el torneo en esta plataforma.

Alberto comenta que la participación de Cuba en este evento es importante para darnos a conocer como un país que ha madurado en el nivel competitivo de los esports. La comunidad de la isla ha apoyado la inclusión en la WRL de manera pública a través de la cuenta en Twitter oficial del equipo Cuba @equipocuba_cr y de manera individual se lo han hecho saber al capitán del equipo.

La ADEC como agrupación rectora de la disciplina en el país ha apoyado en todo lo que ha estado en sus manos. Desde la difusión en redes sociales hasta la organización de los torneos eliminatorios, a cargo de Alberto como parte del grupo de trabajo y además ha guiado los entrenamientos del conjunto nacional.

Es preciso señalar que la comunidad de Clash Royale es una de las que agrupa a más gamers en la nación, con una de las ligas más extensas e importantes del país. La Liga Nacional Cubana de Clash Royale culminó este martes su sexta edición y tuvo como campeón al equipo NGNL eSports que superó 2-0 a Royals eSports. Esta campaña involucró a más de 200 personas entre organizadores y jugadores y tomaron parte 16 equipos donde en once de ellos hubo presencia de un extranjero.

La primera participación de Cuba en un torneo mundial será otro paso importante para consolidar el desarrollo de los esports en el país. Abrirá las puertas del mundo gamer a los cubanos y dará a conocer la presencia de jugadores talentosos en la isla. Esperemos que está será la primera de muchas incursiones futuras en eventos de esta magnitud. Autochess, HearthStone, Call Of Duty Mobile, Clash of Clans y muchos otros juegos tienen exponentes de casa con el talento, condiciones y la ambición de competir y representar a su país en los eventos internacionales.

Radio Rebelde