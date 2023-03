Esperanza y sensibilidad en Patitas por la Ciudad

Si usted fue de esas personas que con extrañeza vio aquellos perritos callejeros que merodeaban por la zona urbana de Cienfuegos, con una identificación al cuello, seguro no se fijó en que llevaban además la estampa del grupo de voluntarios Patitas por la Ciudad, encargado de darle voz a estas y otras criaturas.

Recientemente, al calor del Decreto-Ley No. 31 sobre el Bienestar Animal publicado en abril de 2021, se han multiplicado grupos de este tipo, con mucho más soporte en la capital del país que en el resto de las provincias —por cierto—, en las que carecen todavía del apoyo gubernamental.

Tal es el caso de Patitas por la Ciudad, en cuyo núcleo se mueve Yulieisy Sánchez Baute, una de sus coordinadoras, quien aboga por el respeto y amor hacia las mascotas. “Fue un interés colectivo nacido desde el año 2010 en adelante, pero cada quien lo hacía por su cuenta. Sin embargo, con el auge que han tenido en los últimos tiempos las redes sociales, sentimos la necesidad de agruparnos y darnos a conocer.

“Para ello surgió la idea de crear un logotipo que identificara el proyecto; en él están contenidos algunos símbolos de Cienfuegos como el Palacio de Valle, la Catedral, el torreón de la Fortaleza de Jagua, y en el centro de la huella, el malecón, donde se pueden ver un perrito y un gato mirando al mar”, expresa esta mujer incansable y devota de los animales.

El objetivo —detalla Sánchez— es preciso y encomiable a la vez, ya que se trata de garantizar con él la supervivencia de los seres vivos y sumar voluntarios que estén interesados en ayudar a la esterilización, adopción, curación y alimentación de los animales callejeros; dígase perros, gatos y otras mascotas que estén desamparadas.

“Si bien hacemos el trabajo desde hace años, la página de Facebook @patitasporlaciudad comenzó a funcionar en 2018, y partir de ahí, por ejemplo, dimos a conocer sobre aquellos callejeros a los que le habíamos colocado los collares y tarjetas de identificación. De tal modo imitamos lo que ya habían hecho otras provincias como La Habana, para llamar la atención de las personas hacia esos perros previamente esterilizados y listos para que alguien los adoptara”, afirmó.

En el presente, la página se ha convertido asimismo en un espacio para la denuncia, puesto que siguen ocurriendo hechos repudiables por parte de personas indolentes, que van desde maltratos continuados en los hogares y el abandono de cachorros en cualquier lugar, hasta el linchamiento de un caballo en plena calle.

Entre los temas puntuales que nos comenta Sánchez Baute está lo referido al contacto con las autoridades, en pos de obtener el apoyo oficial soñado de los animalistas cienfuegueros. “De esa manera, pensamos que dentro de cinco o diez años no existan animales callejeros en esta ni en ninguna otra ciudad del país. Pero para lograrlo precisamos a priori de campañas de esterilización”, sostiene.

En tal sentido, los ocho municipios de esta la provincia carecen de centros que atiendan a las mascotas todos los días, las 24 horas. La clínica que existe en la ciudad cabecera no cumple con esos parámetros mencionados y por tanto, se da a entender a la población que los animales no se enferman los fines de semana, y tampoco durante el horario nocturno. De acuerdo con la animalista, aun cuando sus colegas cuentan con el apoyo de los veterinarios particulares, el problema persiste porque no es un servicio a tiempo completo.

“Tenemos proyectos para presentar a las autoridades, donde vinculamos nuestras premisas de saneamiento con el ámbito de la educación y la salud. Una de las aristas está relacionada con los alumnos de la carrera de Zootecnia y Veterinaria, para que puedan poner en práctica sus conocimientos y así nos contribuyan.

“Hoy en nuestro grupo de WhatsApp tenemos miembros que son estudiantes de tercero y cuarto años dispuestos a impartir, por ejemplo, círculos de interés donde difundan las buenas prácticas y el cuidado de la especie en cuestión”, asegura Sánchez.

En tal sentido, dichos debates podrían generar un diálogo rico y provechoso, verbigracia, sobre los beneficios de la esterilización tanto a corto como a largo plazo, mayormente en la variedad canina. Entre ellos podrían mencionarse la evitación de los tumores en ovarios, útero y mamarios en las hembras, las infecciones en vías urinarias, hernias perineales, y por supuesto, disminuiría la superpoblación de los animales vagabundos.

Por suerte quedó en el pasado la camioneta que tenía el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CEPHEM), encargada de capturar y sacrificar a los canes abandonados en Cienfuegos hace ocho años atrás. Habrá que agradecer siempre a estas “Patitas” por haber cambiado parte de ese panorama, mediante la realización hoy de sus coloridas ferias de adopción, actividades culturales y sorteos, otorgándoles así más esperanzas para los animales y sensibilidad a nosotros los seres humanos.