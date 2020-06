Esperamos a Rubén sin sobresaltos, ya está en la Patria

El teléfono da timbre y del otro lado me contesta Yamila Rosado Fernández, esposa de Rubén Carballo, enfermero de Cienfuegos, cuyo rostro ha inundado por estos días las redes sociales y los noticiarios, porque acaba de llegar de Italia, Lombardía, tras combatir allí, junto a profesionales y médicos italianos, la Covid-19.

Es parte de una brigada del contingente Henry Reeve, y ahora pasa su período de aislamiento en la capital. ¿Se han comunicado con él? ¿Cómo está la familia? ¿Qué cuenta Luis Daniel, el nieto? Y las preguntas salen cómo en ráfagas por la línea telefónica.

“Imagínate, la familia está contenta por su regreso, orgullosos de él; cesó la preocupación lógica que se siente al tenerlo lejos y enfrentando la muerte. Los vecinos ya vinieron a verme, quieren hacer algo para recibirlo, y andan coordinando, pidiendo autorización en medio del aislamiento social que cumplimentamos todos para hacer algo. Y el nieto, qué decir, es quien más ansioso está por verlo; imagino ese encuentro, porque se quieren mucho”.

Pero Yamila no ha esperado a Rubén, su pareja de más de 35 años, sentada en un sillón, tejiendo, ni regando las plantas para espantar el tedio; no, ella también es una profesional de la salud, la Dra. Rosado Fernández, profesora de la carrera de Estomatología.

Está inmersa en el pesquisaje con sus estudiantes, y en la otra jornada que resta, trabaja en la Universidad Médica, prepara la graduación venidera de una hornada de muchachos que se incorporan al ejército de profesionales de la salud en Cienfuegos, que cuando no escuchan la “melodía” de la fresa, andan por el barrio para cuidarnos.

“Rubén me ha contado que no esperaban ese recibimiento, todavía está emocionado, al igual que sus compañero. La despedida de Crema estuvo llena de sorpresas, y en la Patria, otro tanto; fue muy lindo, me cuenta, cuando nos comunicamos. Y acá estamos, esperando con paciencia que llegue el día de encontrarnos, ahora más tranquilos, porque está aquí, en Cuba, nuestra tierra”.

👉 Rubén Carballo Herrera en ayuda médica desde Cienfuegos hasta Lombardía (+ Fotos)

Impactos: 108