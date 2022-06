Escenario epidemiológico de Cienfuegos: Bitácora de arribo a puerto

Transcurridos dos años, dos meses y once días de que se reportara en Cienfuegos el primer caso de Covid-19, una turista alemana procedente de Croacia diagnosticada el 24 de marzo de 2020, se acumulan en el territorio 70 mil 325 confirmados, de ellos 510 importados y 69 mil 815 autóctonos.

Hoy caminamos sin mascarillas, porque la ciencia cubana y la resiliencia que va en nuestro ADN, nos inmunizaron en los tiempos duros de epidemia.

La Dra. Dagmar García Rivera, directora de Investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, científica y ser humano comprometido con la vida, una opinión autorizada, expresa así el acto de victoria que supone la eliminación del uso obligatorio de la mascarilla:

“Cuba elimina la obligación de usar nasobuco, pero no prohíbe usarlo. No es lo mismo. Se deja a la responsabilidad individual la decisión de usarlo o no: creo que en las guaguas, oficinas de atención a la población y en espacios cerrados donde coincidan muchas personas es recomendable usarlo, sobre todo, las personas de riesgo. Tenemos que aprender a tenerlo a mano, como mismo nos ponemos unas gafas de sol”.

Al repasar el escenario epidemiológico de la provincia, encontramos que permanecen activos seis controles de foco de casos confirmados, uno por cada municipio, que a continuación consignamos (Cumanayagua, Cienfuegos, Rodas, Aguada, Palmira y Abreus), al tiempo que la incidencia de casos autóctonos acumulados en los últimos catorce días resulta de 18: Cienfuegos (siete), Rodas (cuatro), Cumanayagua (uno), Aguada de Pasajeros (dos), Palmira (dos), Abreus (dos).

En el territorio tiene lugar la campaña de vacunación del segundo refuerzo en los consultorios del médico de la familia con la “Soberana Plus” para personas que sobrepasan los 50 años, que ya alcanza el 40 por ciento de la población comprendida en ese rango etario. Se han administrado en Cuba, 37 millones 38 mil 176 dosis de vacunas hasta la fecha.

Los refuerzos para los grupos de edades: mayores de 19, de entre 12 a 18, y el segundo para personas de riesgo profesional, alcanza índices de inmunización poblacional cercanos al 80 por ciento.

Las cifras de contagios, enfermos, estudios de foco, entre otras, disminuyen, e inversamente proporcional aumentan los números de personas vacunadas, relación que “dice” del control de la epidemia producida por el SARS-Cov-2, un virus que ha puesto en vilo a la humanidad.

No se reportan casos en Cuba de la hepatitis infantil ni de la viruela del mono africano, sin embargo, los expertos del Minsap, y locales, permanecen en alerta. Resulta lógico que tras las experiencias vividas nos cuidemos y protejamos, y para quienes la lógica no funcione, me permito invitarles a repasar cuántos familiares, amigos, vecinos, nos faltan debido a la epidemia, y miremos adelante, para que esta bitácora pueda escribirse en pasado.