Entregan Distinción Enrique Hart a trabajadores de Estadísticas en Cienfuegos

Un total de 18 empleados de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) en Cienfuegos recibieron la Distinción Enrique Hart Dávalos, otorgada por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública (SNTAP) a propuesta del Buró Provincial.

La Distinción constituye un premio a los méritos acumulados por estos hombres y mujeres durante más de 20 años ininterrumpidos de bregar en el sector, así como a su actitud ejemplar y consecuente con los principios revolucionarios.

Significativo galardón mereció también Immer Ángel Ramos Reyes, jefe del departamento de Censo y Población en la dirección provincial de la ONEI, quien obtuvo el más alto reconocimiento conferido por la Oficina: el de “Servicios Distinguidos al Trabajador Estadístico del País”.

Durante la ceremonia, Rosa María Delgado Trujillo, directora de la ONEI en la provincia, aplaudió la decisión de elogiar la entrega y entereza de esas personas, cuyo desempeño va mucho más allá de llevar una información. En su intervención recordó las palabras de Ernesto Guevara que enaltecen esa labor: “no se puede dirigir si no se sabe analizar y no se puede analizar si no hay datos verídicos; si no hay todo un sistema de recolección de datos confiables, sin mentiras ni globos; si no hay toda una preparación de un sistema estadístico, de hombres y mujeres habituados a recoger el dato y transformarlo en número. Esa es una tarea esencial”.

Según señaló, sin datos no se pueden tomar decisiones, ni hacer proyecciones. “Cuando hablamos de la planificación en nuestro país, si usted no conoce cómo se comporta la tendencia en un indicador, usted no puede hacer la proyección de él”, precisó.

Para Mislenys Trujillo Fernández, una de las galardonadas, la actividad que realiza —enfocada en la esfera de Censo de Población y Viviendas— le aporta muchas satisfacciones. En ello descansa la razón de su permanencia por más de 20 años en la rama. Recibió la Distinción, dijo, con una mezcla de emoción y mayor compromiso hacia un desempeño superior.

En la opinión de Immer Ramos, además de la dirección del Gobierno y el Partido en un territorio, el mundo académico, estudiantes y población en general demandan cada vez más la información generada por la Oficina, por tanto la responsabilidad de sus trabajadores de cumplir con ese encargo crece cada día. El reconocimiento obtenido, más que un punto de llegada constituye un punto de partida para perfeccionar el trabajo y un mayor compromiso para continuar.

Maypú Castillo Sosa, secretaria general del SNTAP en el territorio, instó a los afiliados a trabajar con rigor y disciplina en el cumplimiento de compromisos y deberes.