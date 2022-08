Entra en vigor tregua entre Israel y milicia palestina

Israel y la Jihad Islámica palestina detuvieron hoy poco antes de la medianoche un enfrentamiento de tres días que arrancó con la agresión de Tel Aviv contra la franja de Gaza, causante de 43 muertos en ese territorio.

La tregua fue negociada por Egipto, cuyas autoridades mediaron en una situación similar ocurrida en mayo de 2021.

El nuevo cese de las hostilidades comenzó a las 23:30 hora local, y fue confirmado por ambas partes, aunque amenazaron con contratacar si la otra rompe el pacto.

Por primera vez en su historia, la nación levantina anunció de forma oficial la tregua mediante un comunicado del jefe de la Dirección Nacional de Diplomacia Pública, Lior Haiat.

Tradicionalmente ese país filtra la confirmación a través de fuentes no identificadas, para preservar la débil pretensión de que no negoció con terroristas, destacó el diario electrónico The Times of Israel.

Mohammad al Hindi, miembro de alto rango del grupo palestino, ratificó el compromiso en otro mensaje.

El acuerdo incluye la promesa de Egipto de trabajar para lograr la liberación de los presos Bassem al Saadi y Khalil Awawdeh de las cárceles israelíes, señaló al Hindi.

La captura el pasado lunes de Al Saadi, jefe de la agrupación en Cisjordania, fue el detonante de la tensión durante varios días hasta que Israel inició la operación contra el enclave costero, donde viven más de dos millones de personas.



Desde Teherán, el secretario general de la Jihad Islámica, Ziyad Al-Nakhala, confirmó la tragua y resaltó que el enemigo no logró derrotar a la milicia pese a las diferencias en el equilibro de poder militar.

Al menos 43 palestinos murieron desde el viernes como consecuencia de la agresión israelí, incluidos 15 menores de edad, y más de 300 resultaron heridos, reportaron las autoridades de salud.

Según la agencia de noticias Al Quds, más de mil 500 viviendas fueron dañadas por los ataques israelíes, así como numerosas zonas agrícolas.

El medio noticioso informó además de la muerte de miles de aves de cría y la paralización de la única central eléctrica de la franja por el bloqueo de Tel Aviv, que impide desde hace días la entrada de productos de primera necesidad, como pienso animal y combustible. (Resumen de agencias)