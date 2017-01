En el mar de los regresos

A estribor de las manos le queda el universo de sus sue√Īos; a babor, la esperanza de verlos cumplidos alg√ļn d√≠a. Mientras, el alba sale desnuda y le ilumina la frente. A√ļn respiran sal sus poros y Juan Bernardo Fuentes Devesa luce como un patriarca, Pupy, atractivo con sus 81 a√Īos ‚ÄĒnaci√≥ el 23 de febrero de 1935‚ÄĒ, sereno y santo. Un pedazo de cielo le aterriz√≥ en los ojos, empe√Īados en derramarse por sus √≠ntimas nostalgias. Hijo de patr√≥n de remolcadores; padre de un capit√°n de la Marina Mercante y pr√°ctico del puerto. Hermano, sobrino, primo, cu√Īado, amigo de pescadores.

Anduvo por esos mares de miles de olas. Los puertos de Cienfuegos, Nuevitas, Santiago de Cuba y La Habana conocieron sus audacias. ‚ÄúHasta el Ferry pilot√©, desde Bataban√≥ hasta la Isla de la Juventud‚ÄĚ. Nunca dud√≥ al identificar su rinc√≥n preferido: la bah√≠a de Jagua. ‚ÄúEs como un refugio, un lugar a donde siempre quieres volver‚ÄĚ.

No solo de navegaci√≥n mar√≠tima sabe Pupy, sino de la fluvial. Los r√≠os Caonao y Damuj√≠ vivieron en sus aguas las destrezas del joven patr√≥n, quien transportaba az√ļcar desde Constancia (Abreus) y Manuelita (Rodas). ‚ÄúTrabaj√© en los remolcadores con mi pap√°, √©l era patr√≥n del Grannie, solo ten√≠a 10 u 11 a√Īos y ya √©l me llevaba en sus traves√≠as. Desde los 18 y hasta los 21 hice guardia de tim√≥n en el remolcador y ayudaba al maquinista‚ÄĚ.

Sin embargo, nada le satisfizo m√°s que ser el patr√≥n del barquito Juragu√°. ‚ÄúTen√≠a como 6 a√Īos y lo ve√≠a llegar a mi natal Castillo de Jagua. Estando en el muelle le dije a mi pap√°: ‚ÄėYo voy a ser el patr√≥n de ese barco‚Äô‚ÄĚ.

HAY UN BARCO QUE LLEGA

DONDE BOGA TU PECHO*

En busca de sus sue√Īos, decidi√≥ superarse y alcanz√≥ el t√≠tulo de maquinista; luego el de patr√≥n de puerto, y despu√©s, de cabotaje. ‚ÄúEntonces me llamaron de la administraci√≥n del Puerto: ‚ÄėPupy, hace falta que vengas pa‚Äôl Juragu√°‚Äô. Eso ocurri√≥ como en el a√Īo 1956. Hubo quien coment√≥: ‚ÄėMira, ese vapor es muy grande‚Äô. No le ten√≠a miedo, y empec√©. Fue un honor, con solo 21 a√Īos cumpl√≠a con mi ilusi√≥n de ni√Īo. ¬°Ay, caray!‚ÄĚ.

Enmudece por momentos. Tiene en la arruga olímpica de su entrecejo algo inspirador, como de encanto. Olvida nombres, fechas, pero no importa, él está ahí, sentado frente a mí, con un ligero temblor en sus manos.

‚ÄúEl Juragu√° era mi delirio‚ÄĚ. Se enjuga las l√°grimas, las cuales le entorpecen la visi√≥n. Su voz ya no vuelve a ser la misma. El llanto entrecorta las palabras. Aguardo en silencio. ‚ÄúLo ve√≠a cortar el agua, era lindo, grande, √ļnico, muy marinero, nunca daba planazos‚ÄĚ.

Renacen las historias de la centenaria embarcaci√≥n, nacida en 1893, en Filadelfia, y tra√≠da a la Perla del Sur por Jos√© Llovio. ‚ÄúUn d√≠a sal√≠ pa‚Äôl ‚ÄėCastillo‚Äô dando el viaje de por la noche, porque El Pura se rompi√≥. Al llegar hab√≠a una se√Īora dando a luz. Fig√ļrate, ech√© pa‚Äôtr√° enseguida. Ten√≠a una corneta tremenda y yo iba pita y pita en se√Īal de auxilio. Atraco en el muelle del hotel Jagua y me encuentro conque estaba cerrado con una reja, le di dos pat√° y la abr√≠. Esperaban como tres m√°quinas de alquiler pa‚Äô ver qu√© pasaba. Ten√≠a un marinero, por cierto, se llamaba Domingo, √©l se quit√≥ el abrigo y envolvi√≥ al muchacho, con la tripa y to‚Äô, ah√≠ mismo la montaron en uno de esos carros y la llevaron pa‚Äô Emergencias (antiguo Materno y donde hoy radica ETECSA)‚ÄĚ.

Posee una risa linda, contagiosa y un halo de picard√≠a asoma entre sus fauces despertadas. ‚ÄúEn una oportunidad me sorprendi√≥ una tormenta, el cielo se puso negro, la oscuridad ven√≠a del sur, y las olas se hicieron fuertes, grandes; el barco me tir√≥ pa‚Äôrriba de los paredones; empec√© a echar pa‚Äôtr√°, pues casi encallo. Fue una situaci√≥n extrema. Ese barco, carajo, respond√≠a a las maniobras (‚Ķ). ¬°Eso s√≠, hab√≠a que entenderlo!‚ÄĚ.¬ī

‚ÄúAl jubilarse mi pap√° en el Grannie, me llamaron de los remolcadores, all√° por los a√Īos 1969 o 70, hasta el 75. No quer√≠a‚Ķ, pero bueno‚Ķ tuve que hacerlo. Regres√© despu√©s a mi barquito por un tiempo m√°s. Y como ten√≠a experiencia‚Ķ, nada que vuelven a llevarme pa‚Äô otro remolcador, el Leningrado, donde estuve hasta mi retiro, en 1995‚ÄĚ.

HAY UN MAR QUE VUELVE Y VUELVE,

TAMBI√ČN, BAJO TU PECHO*

√Čl conoce las costas de Cuba de tanto cabalgarlas sobre sus olas durante d√≠as y d√≠as. Su pasi√≥n fue navegar y supo disfrutarlo. ‚Äú¬ŅQu√© soy sin el mar? Nada, en el mar me lleno de vida‚ÄĚ. Acude a √©l para escuchar los rumores, los ecos, los murmullos misteriosos.

‚ÄúLa primera vez que lo sacaron del agua lo llevaron pa‚Äô Navarro. Enseguida vinieron a avisarme. Fui pa‚Äôll√≠ y lo veo; imagina, en ese lugar hab√≠a hundidos remolcadores y patanas. Iba a pasarle lo mismo. Con la ayuda de dos amigos lo remolqu√© hasta el Muelle Real. All√≠ recib√≠ una reprimenda por parte del administrador, y le dije: ‚Äėusted ser√° el jefe del Puerto, y yo soy el secretario del Sindicato. ¬°A ese barco lo salvo, c‚Ķ..!‚Äô‚ÄĚ.

Result√≥ ser el primer intento por salvaguardar a la emblem√°tica nave. Tom√≥ rumbo a la capital del pa√≠s y lleg√≥ a un taller ubicado en Infanta y Sitio. ‚ÄúEncontr√©, por suerte, o√≠dos receptores. Estaba lleno de gente. Fui al hotel Lincoln donde me hospedaba, me puse mi traje de capit√°n y me col√©. Supe que una mujer atend√≠a a las personas, y sin saber su nombre improvis√©. Alguien me coment√≥: ‚Äė¬Ņt√ļ buscas a Zoila, chico?‚Äô, ‚Äė¬°ah, s√≠ a esa misma!‚Äô. Le contaba a la recepcionista: ‚Äėoiga soy el patr√≥n del‚Ķ, y vaya, ustedes pueden repararlo aqu√≠‚Äô, en eso entr√≥ un hombre y me pregun√≥: ‚Äė¬ŅDe qu√© embarcaci√≥n usted est√° hablando?‚Äô, le digo: ‚ÄėDel Juragu√°‚Äô. Era el jefe del taller y vivi√≥ en la Calzada de Dolores. ¬°Qu√© peque√Īo es este mundo! Me ayud√≥‚ÄĚ.

Volver√≠a una y otra vez en su af√°n por protegerlo. ‚ÄúLo que hicieron fue un crimen. Lo botaron detr√°s del ‚ÄėCosta Sur‚Äô y se hundi√≥ de popa. Me enter√© c√≥mo un individuo de por all√≠ se hizo de dinero vendiendo sus piezas, todo el cobre, bronce y sus maderas preciosas. Muchas casas cercanas al centro recreativo tienen puertas y ventanas hechas con sus tablas. Pudieron haberlo exhibido en el Museo Naval. No quisieron. (‚Ķ) creo que a√ļn pudiera estar navegando‚ÄĚ.

Pupy necesita del mar; por eso, cuando un d√≠a decidi√≥ marcharse del Castillo de Jagua con su familia, se fue a vivir a otro barrio de pescadores: Reina, en una casa donde hoy descansa y disfruta de la paz con su esposa, hijos y nietos, y anhela verlo aunque sea en forma de maqueta. ‚ÄúAs√≠ la gente no lo olvida. Recordar√≠an al m√°s veterano de los activos en el mundo, en aquel momento‚ÄĚ.

Queda el navegante sentado en la butaca de siempre; el heredero de aventuras persevera; un grito en su garganta se contrae para que olvide a d√≥nde le ha arrojado la mar, en su ola de salmuera, los min√ļsculos restos del barquito de sus sue√Īos.

* Fragmentos del poema No sé si con palabras, de Félix Pita Rodríguez