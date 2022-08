En Cienfuegos: vacunación de refuerzo para edades pediátricas

Comienza campaña de vacunación con dosis de refuerzo, Soberana Plus, contra COVID-19 para edades pediátricas, comprendidas entre dos y hasta once años, se extenderá del 3 al 10 de agosto. Las autoridades sanitarias instan a los padres a acudir a los puntos de vacunación de intervenciones anteriores

Un año atrás, Cienfuegos y los niños eran noticia en el mundo, cuando en un hito de la ciencia y salud en medio de una pandemia, los pequeños de más de dos años eran vacunados contra la COVID-19. Ahora, mientras transcurren los ensayos clínicos para recién nacidos y bebés, reciben el primer refuerzo el grupo etario de entre dos y once años.

Se busca reactivar la respuesta inmune, preexistente en individuos infectados previamente por el virus del SARS-CoV-2, o inmunizados con cualquier vacuna contra la COVID-19, resultan argumentos de los científicos del Instituto Finlay de Vacunas.

«Ya se desarrolló en Cienfuegos la campaña de vacunación para el segundo refuerzo anti COVID-19, de los grupos etarios fuera de estas edades pediátricas: mayores de 50 años, de entre 19 y 49, hasta concluir con toda la población; y desde hoy comienza el primer refuerzo para edades pediátricas, al observar como requisito, que hayan transcurrido cinco meses del alta clínica si padecieron covid después del primer refuerzo».

Lo anterior trascendió en conferencia de prensa, en declaraciones de la Dra. Sadis Suárez del Villar, jefa del departamento de Enfermedades Transmisibles del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Cienfuegos.

«Los convalescientes que no tuvieron un esquema de vacunación completo, pero que se les aplicó en algún momento la Soberana Plus, recibirán el refuerzo; y de igual manera, los alérgicos al tiomersal, recibirán las variantes específicas obtenidas por la ciencia para estos casos, de las Abdala, Soberana Plus o Soberana 02.

«Se excluyen las personas que al momento de proceder con la vacunación, transiten por una enfermedad aguda, dengue, virus respiratorios, otitis, amigdalitis, entre otras, a valorar por el médico y enfermero de la familia. En estos casos, recibirán la inoculación quince días después del alta clínica por estas patologías; de igual manera procederá con pacientes de enfermedades crónicas descompensadas y quienes reciban tratamientos de quimio o radioterapia por patologías oncoproliferativas».

Comentó de manera general la especialista, y abunda:

«Los bulbos entán disponibles en los vacunatorios habilitados, sobre los que pueden obtener información en las áreas de Salud y consultorios de la familia; se almacenan en condiciones óptimas y se cumplen los protocolos de transportación y conservación en los vacunatorios. Instamos a que acudan, los padres con los hijos, y todos aquellos que no completan aún los esquemas de inmunización».