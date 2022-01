En Cienfuegos, Nunca habrá soledad para ti, Tony

Antonio Guerrero Rodríguez presentó en Cienfuegos un libro esencial. Nunca habrá soledad para ti recoge el intercambio epistolar entre el Héroe cubano y su madre, junto a poemas que escribió durante los duros años de encierro en cárceles estadounidenses.

En las líneas de cada carta, el volumen se convierte en testimonio colectivo que comienza con la primera misiva, redactada por Tony el 10 de octubre de 1998, cuando aún no se cumplía el primer mes de encarcelamiento.

Las cartas que le mandaba a mi mamá las leía quién sabe cuenta gente buscando el más mínimo detalle. Y las que llegaban de mamá las leían todos mis hermanos, y siempre nos transmitió confianza en el futuro. Esas cartas que mi madre me mandaba eran las cartas de los familiares de mis hermanos que no tenían su identidad”.

La poesía contenida en Nunca habrá soledad para ti complementa la narrativa íntima y testimonial del texto. En el Palacio Leblanc, sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad de Cienfuegos, Antonio Guerrero aseguró que a través de ella canta a la patria. Algo que, desde la cárcel, debió hacer entre líneas y mencionó como ejemplo el poema titulado Dedicados a ti. “Dedicados a ti quería decir dedicado a la Patria, al pueblo, a Cuba, a la Revolución, a Fidel, de una manera que ellos no pudieran descifrar”, dijo y compartió sus versos con los presentes.

“Dedicados a tu amor, hago estos versos/ nacen de un corazón donde se agita/contra reinos del mal, odios perversos/la bondad y la paz que en mi alma habitan./Dedicados a ti cercana estrella/que iluminas la noche como el día/van ríos de pasión sin cobardía/y va el honor a la virtud más bella”.

Al decir de Argel Calcines, director de la Revista Opus Habana, se trata de un libro único, que tiene la capacidad de despertar en lo profundo del lector un sentimiento de resistencia ante la derrota. “Cuando me he sentido deprimido, me leía una de las cartas de Tony a su madre. Inmediatamente… resiliencia”.

Para el autor del poemario Desde mi Altura, sus cartas y las de su madre Mirtha constituyen una cronología de la resistencia mantenida durante los más de 10 años de cautiverio.

Tony Guerrero reconoció sentir un afecto especial por Cienfuegos y la amistad que lo une a los trovadores Lázaro García y los Hermanos Novo. Recordó que en su última visita a la ciudad, en noviembre de 2021, estuvo acompañado por “otro amigo entrañable”, el fallecido cantautor Vicente Feliúa quien se rindió tributo aquí este seis de enero.

Antes de acceder a dejar su firma y dedicar algunos ejemplares de Nunca habrá soledad para ti, Tony anunció que a partir de este propio mes ha pasado a formar parte del equipo de trabajo de la Oficina de Historiador de La Habana, por lo cual afirmó sentirse honrado.