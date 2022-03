En Cienfuegos, gente de HGAL: Caridad

Con más de tres décadas de graduada como enfermera cuenta en su haber la licenciada en Enfermería Caridad Iznaga Presno, quien presta asistencia en la sala Polivalente del Hospital Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima, de Cienfuegos. Suman 32 años dedicados a esta institución médica, casi una vida. A propósito del aniversario 43 de HGAL, 5 de Septiembre se acerca a su quehacer:

“La Enfermería es mi vida, desde pequeña quise tener esta profesión, a pesar de que en mi familia no hay nadie dedicado a este oficio. Al terminar los estudios comencé en la sala de Ortopedia, pleno período especial, y fui evolucionando hasta hacerme licenciada mientras trabajaba. He transitado por varios puestos, hasta este en el que me encuentro”.

Al preguntarle por algún hecho anecdótico que la marcara, repasa su memoria, se quita los espejuelos, y me dice: “Una enfermera pasa tanto, que sería difícil mencionarte uno en específico, pero sí han resultado muchas vidas salvadas que he visto salir de esta Sala; y otras que, dolorosamente, hemos perdido”.

Caridad estuvo de misión en Venezuela, y recuerda que estaba allá cuando falleció Hugo Chávez Frías, un hecho que regresa en su memoria con nitidez ante la reacción popular de dolor del pueblo venezolano.

“Bueno, si me preguntas por la epidemia de COVID-19 podría decirte que nos preparamos para enfrentarla, aunque directamente no tuve acceso a la atención a positivos, pero sí a casos pos-COVID; las maternas críticas que ya negativas se restablecieron aquí en la Polivalente. Al verlas regresar a una sala abierta era como una fiesta para nosotros, el equipo de trabajo, una victoria tras la lucha.

“¿Este Hospital dices? Es mi segunda casa, o mi primera, creo que he vivido más tiempo acá dentro que en el hogar”. Me cuenta que tiene un hijo, dos nietos, y un esposo con el que he construido un hogar por 25 años; Isidoro cubre su retaguardia porque todavía, dice, le queda mucho que dar por la Salud, en un servicio para el que debe estar bien preparada, porque en la «Polivalente» se enfrentan a TODO.