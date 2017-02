En Cienfuegos: Fútbol para Todos… y de Todos

Recientemente finalizó en Cienfuegos el torneo municipal del programa Fútbol para Todos y Todas, evento que contó con la participación de niños y niñas de varias escuelas de la cabecera provincial, en representación de sus respectivos Combinados Deportivos (CD).

A la postre, el plantel de la primaria Guerrillero Heroico (CD No. 1) finalizó en el primer lugar de la tabla con un total de diez puntos, fruto de tres victorias y un empate. El conjunto de la “José Martí”, (CD No. 4) ocupó la segunda plaza al acumular ocho cartones (dos éxitos y par de igualadas), mientras la selección de la “Armando Mestre” (CD No. 2) terminaba en el tercer escaño tras el sistema de desempate, pues su saldo de cuatro rayas fue idéntico al alcanzado por los chicos de la “Roberto Fleites” (CD No. 5). En el sótano quedaba el equipo de la Escuela Primaria Mariana Grajales (CD No. 3), que sólo pudo “arañar” un puntito.

La distinción de Líder Goleador recayó en una niña, Mirian Iraida Alonso, cuyas tres dianas apuntalaron la faena de los monarcas. Empate hubo a la hora de seleccionar al Mejor Portero, así que tanto Gabriel Guimerá (“Guerrillero Heroico”) como Cristofer Valladares (“José Martí”) se llevaron el premio a casa, luego de mantener sus porterías inmaculadas a lo largo de todo el certamen.

Los ganadores representarán al municipio Cienfuegos en el evento provincial, el cual dará inicio el próximo día 16 y tendrá por sede la escuela Carlos Roloff, de Cumanayagua.

Hasta aquí sería la información perfecta para divulgar el quehacer deportivo de nuestro territorio. Pero como testigo presencial de todo el evento (obligado pues mi María Karla me sorprendió con su repentino interés futbolístico y la inclusión como “defensa titular” en el plantel de su escuela) me veo obligado a comentar varios desaciertos que empañan una genial idea.

La Convención sobre los Derechos del Niño garantiza el derecho al juego y a las actividades de recreación para todos los niños y las niñas. Sin embargo, millones de menores de edad en el mundo carecen de él y nunca disfrutan de este aspecto vital de su desarrollo debido a guerras, enfermedades y el flagelo de la pobreza.

Es por ello que la UNICEF, en colaboración con la FIFA y varios futbolistas de reconocida (David Beckham y Luis Figo, por sólo citar dos ejemplos), crea el proyecto Fútbol para Todos y Todas, consciente de que este universal deporte contribuye a ofrecer un regreso a la normalidad, alienta la autoestima e impulsa el trabajo en equipo, que puede ser un instrumento valioso en la resolución de conflictos y la educación para la paz.

En Cuba el programa persigue, en primer lugar, que todos los infantes puedan incorporarse a la actividad física, sin distinción de sexo, como no los hizo saber Carmen Rosa Jordán Placencia, metodóloga municipal de Enseñanza Primaria que estuvo a cargo de la competencia.

Y es cierto que los pequeños lo disfrutan en demasía, prueban sus habilidades (y las exhiben, pues más de uno llamó la atención de entrenadores del Alto Rendimiento), demuestran sentido de pertenencia con su centro estudiantil y unos deseos inmensos de jugar, sin percatarse de los mil y un desaciertos que tuvo la cita de marras.

Ausencia total de programa de competencia; incumplimiento de horarios por tardío marcaje del área de juego (cuando hubo marcas); cambio repentino de sede, pues un torneo “programado desde hace meses” para dos fechas, necesitó tres (era lo lógico) para su terminación; un solo árbitro oficial para todos los choques (metodólogos y exfutbolistas cumplieron con la función); juegos con porterías pequeñas diseñadas para ese tipo de certamen (en la cancha de Pueblo Griffo) y otros con arcos de medidas oficiales (terreno aledaño a Ciencias Médicas) algo que pudo favorecer o perjudicar a determinado equipo; nula presencia de líquido en la merienda (ni siquiera agua al tiempo, algo indispensable para la práctica de ejercicio físico); última jornada sin merienda…

“Es cierto que necesitamos mucho más apoyo, tanto del INDER como de Educación, los consejos populares y hasta del Gobierno. Tenemos problemas con los implementos, las áreas deportivas, la cal. Nos falta mucho para potenciar los eventos que se realizan en las diferentes enseñanzas”, reconoce la metodóloga, la cual casi acude a una varita mágica para dar cumplimiento a la tarea.

Jamás nos cansaremos de recalcar que el trabajo en la base (ese que por momentos parece no existir) es la premisa fundamental del futuro desarrollo deportivo. Y en ese sentido la masividad juega un rol protagónico. Este tipo de proyectos, además de estimular a los pequeños, puede permitir también la captación de talentos para nuestra pirámide competitiva, pero la organización y responsabilidad con el mismo parece caer en terreno de nadie.

Fútbol para Todos y Todas es un programa mundial con excelentes resultados. En el mes de abril se desarrollará en el Campamento de Pioneros Ismaelillo la justa nacional cubana, e incluso se habla de incursión extrafronteras para el vencedor. Ojalá así sea, y que los asistentes allí tomen experiencias, para que en venideras citas TODOS y TODAS se involucren de verdad con el fútbol.