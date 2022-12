En Cienfuegos: enfrentar los incumplimientos y potenciar ingresos

La Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat) en la región cienfueguera, ejecuta un programa de acciones para enfrentar los incumplimientos y captar todos los recursos que se deben ingresar al presupuesto estatal, con el fin de financiar los servicios públicos que recibe la ciudadanía.

«El programa, que comenzó a implementarse el pasado mes de junio, incluye actuaciones sobre los incumplimientos de las obligaciones corrientes de las personas naturales y jurídicas, o sea, el pago de los tributos que están obligados a abonar mensual y trimestralmente, así como la liquidación adicional anual mediante las correspondientes declaraciones juradas de ingresos personales, utilidades e ingresos no tributarios», asegura Maileicy Cruz Pérez, especialista de atención al contribuyente.

«Como parte de este programa y respondiendo al ejercicio de operativos fiscales para apoyar las acciones contra el aumento de precios, en la provincia se ha implementado un sistema de trabajo, cuyo objetivo es verificar el cumplimiento tributario de las obligaciones de carácter pecuniario (de pago) y no pecuniario (deberes formales) de contribuyentes previamente seleccionados», acota Suany Jiménez González, subdirectora de la Onat.

Valga señalar que entre las actividades más fiscalizadas figuran las de alimentos, transportistas, vendedor de productos varios, carretilleros, servicio de belleza, floristas, reparador de equipos, poncheros y zapatero remendón.

«Con este programa integral y la participación de todas las áreas, la Onat persigue la transformación de la realidad actual y que se superen los niveles de conciencia fiscal de los contribuyentes, abunda Jiménez González.

El enfrentamiento a los incumplimientos se traduce en potenciar los ingresos al presupuesto del Estado que financian la vida en común del país; de ahí la importancia del programa de Control Fiscal Integrado (CFI).

«Consideramos reservas de ingresos a todo aquello que, en una acción de estudio ya sea intensivo o extensivo, se identifique como que no captó el presupuesto; o sea, una utilidad que no aportó una persona jurídica en el monto que debió hacerse, porque calculó mal por determinadas razones y ahí hubo un nivel de ingresos que no se aportó. También se determinan reservas de ingresos a partir de las acciones de control popular que realizamos periódicamente».

Pero no basta emprender las acciones recaudatorias, se precisa ser efectivos.

«La efectividad se expresa, justamente, en que no se quede en una determinación sino que se llegue a un cobro», puntualiza la subdirectora de la Onat en la región centro-sureña.

RESULTADOS

Poco más de 10 mil acciones de CFI se han materializado en Cienfuegos hasta el cierre del mes de octubre, «con determinaciones de deudas que ascienden a más de 55 millones de pesos, de lo cual hasta el 23 de noviembre se han cobrado 35 millones, lo que representa alrededor del 65 por ciento de lo determinado.

«Por supuesto que se puede hacer muchísimo más, pero tal muestra indica un camino transitado. Cada día tratamos de arrancarle un pedacito al problema, explica Jiménez González.

Las acciones concretadas abarcan tanto a personas jurídicas y naturales.

«En el caso de las personas jurídicas se han efectuado unas mil 47 acciones, con determinaciones de deudas ascendentes a más de 26 millones, de los cuales ya se ha cobrado, hasta el 23 de noviembre, el 95, 7 por ciento.

«Respecto a las personas naturales las acciones rondan 9 mil 800. La deuda determinada es de poco más de 28 millones, con un 35, 9 por ciento de cobro».

También por concepto de control popular (acciones conjuntas de la Onat con otras instituciones y cuerpos de inspección) se han determinado poco más de 15 millones de pesos, con un 31, 20 por ciento de cobro materializado.

Cienfuegos aún muestra nichos de reservas de ingresos al presupuesto local, con lo que —sin dudas— podrían asumirse disímiles frentes para el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.

Ante tal panorama la implementación del Plan de control fiscal integrado de la Onat es un paso importante con el que también se enfrentan manifestaciones impropias que van en contra de lo previsto en materia de la disciplina tributaria.