En Cienfuegos: campeones de barrio

Aunque aquí todos merecen medallas, fue el metal de bronce del judoca Sedinoel Echevarría Cordero, en los recién finalizados Juegos Escolares Nacionales, el motivo para celebrar ahora. Otro éxito, esta vez desde lo individual, que tributa al esfuerzo colectivo en la circunscripción 10 del Consejo Popular Centro Histórico de Cienfuegos.

Familiares y vecinos organizaron el homenaje, donde se involucró al Consejo Voluntario deportivo, Cultura, Comunales, Gastronomía, la Empresa Nacional de Astilleros (ENA) entre otros. Competencias, música, baile, presentaciones, regalos y hasta payasos distinguieron la jornada de agasajo, para el niño y también el resto de los presentes.

“No me esperaba algo así, comentaba el muchacho minutos antes de convertirse en el centro de atención. Cuando llegué me esperaron y me cantaron felicidades en la misma esquina, con todos mis amigos y conocidos. Fue muy bonito.

“La competencia fue en Sancti Spíritus; nunca había participado en los JEN, señalaba el quinceañero. Antes fui a una copa y gané la plata, por eso nuestro pronóstico era luchar por medallas, a pesar de ser mi primera experiencia, y así fue.

“El combate inicial (45 kilogramos) contra el artemiseño fue el más difícil, porque era más alto que yo, pero lo gané. El segundo lo perdí, porque cuando ataqué me contraatacó y me marcó ipón. Ya en la discusión del bronce gané por estrangulación”.

Sedinoel tuvo la fortuna, además, de contar con María Regla Equizábal Álvarez, jubilada del Inder, como Presidenta del Consejo Popular. Con una vida dedicada a tales quehaceres, ella sabe de protocolos que manifiestan a su vez otros notables añadidos.

“El recibimiento forma parte de un proceso de revitalización e higienización de nuestra comunidad, al cual denominamos Cuidando el barrio, detalla María Regla. Eliminamos basureros, limpiamos el área y, con la colaboración de la ENA, convertimos en conjuntos escultóricos los lugares donde antes estaban los vertederos. Y lo más importante: siempre partiendo de un principio de voluntariedad y espontaneidad de los implicados.

“La actividad con Sedinoel la hicimos coincidir con las festividades por el Día de los niños, reseña. Pero tampoco es la primera, ni la última, pues ya realizamos algunas similares con el inicio del verano como y todavía nos quedan otras más para el próximo mes”.

Resultado de un arduo año de entrenamiento, el metal de bronce de Sedinoel lo convierte en pretexto y partícipe de un fin mayor: la comunidad, esa que ahora lo acoge y celebra, también encuentra sus medallas de embellecimiento colectivo.

