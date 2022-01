En Cienfuegos: Balance del 2021 en HGAL (+Fotos)

Con la máxima de que, «Es preciso batallar para entender a quienes han batallado», y esta vez por la vida y la salud de nuestra gente en medio de la pandemia de COVID-19, se desarrolló en Cienfuegos el balance del trabajo del año en la mayor institución médica del territorio, el Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía Lima (HGAL). Con la presencia de Jorge Luis Broche Lorenzo, miembro del Secretariado Comité Central del Partido, a cargo de la esfera social; Marydé Fernández López, integrante del CC y primera secretaria de la organización en la provincia; autoridades de Salud, y una representación de los 3 mil 692 trabajadores del centro, se pasó revista al quehacer de un año signado por la enfermedad, en el que no faltó, sin embargo, el quehacer científico y de formación del colectivo.

El Dr. C y Héroe del Trabajo de la Republica, Alfredo Darío Espinosa Brito, consultor y cienfueguerísimo, honró con su presencia la jornada, en la que no faltó el intercambio, con su filosofía particular de que, primero las ideas y después los recursos.

La Dra. Yagen Pomares Pérez, directora de HGAL, dio lectura a un informe, documentado en una presentación audiovisual, del acontecer del 2021, etapa en la que un alza epidemiológica del SARS-CoV-2, durante los meses de julio a septiembre, puso a prueba la atención secundaria de salud en la que el personal del único hospital para adultos acá, tuvo días de más de 24 horas sin lamentar brotes institucionales de contagio.

Se escucharon anécdotas relativas a la vida, la muerte, el altruismo y la valentía de su gente. El Dr. Sandro Roberto Catalá, oftalmólogo y médico de la asistencia en las horas difíciles que vivió el centro, expresó: «La integración resultó la clave, como saldo, ya los especialistas no nos encontramos solo para una interconsulta, ahora nos encontramos, también, para el abrazo. Lo urgente, que es la epidemia, no dejó que perdiéramos lo importante, la ciencia».

Los profesores Arturo Pérez de Villamil y Roberto Pérez, neonatólogo y obstetra, respectivamente, trajeron a la cita la experiencia al cuidar de neonatos y maternas críticas, al liderar equipos de trabajo que no descansaron. Lisete Fuentes Santana, joven residente de Medicina Intensiva y Emergencias, compartió con los presentes su trabajo en la atención a pacientes graves y críticos de COVID-19. Hubo un momento especial para aplaudir a Olga Lidia Sánchez Sarría, la seño Cocó de la Unidad Quirúrgica, secretaria del Sindicato, imprescindible organizadora de servicios, quien mereció el sello 80 Aniversario de la Central de Trabajadores de Cuba.

Claudia De la Rosa, estudiante de cuarto año de Medicina, y presidenta de la Federación Estudiantil Universitaria, habló en nombre de los estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos, muchachos que estuvieron y estarán en la primera línea, sin descuidar los procesos docentes, a quienes les contará ya para siempre en sus curriculos, la asignatura de cómo enfrentar una pandemia.

Y la relatoría de tantas historias allí contadas haría interminable esta nota, pero quedan escritas en nuestras páginas, tal como se recuerdan en HGAL las epidemias enfrentadas en la institución y que dejaron un saldo de éxito médico y experiencias:

✔ Dengue, 1981

✔ Fascioliasis, 1983

✔ Chaguelosis, 1988

✔ Polineuropatía, 1993-’94

✔ H1N1, 2009-’10

✔ Cólera, 2011-2013

✔ Dengue, 2015

✔ COVID-19, 2020 hasta la fecha.

La vacunación, ensayos clínicos, atención al Programa Materno Infantil (más de 350 maternas complicadas por la epidemia), la atención a pacientes graves y críticos, la actitud y aptitud de especialistas, residentes y estudiantes para asumir labores asistenciales, porque médicos integrales, primero, entre otros no menos importantes como la oncología que no se detuvo, resultaron el día a día del año revisado en la cita. Varios eventos virtuales y semipresenciales se derarrollaron en 2021, así como el diseño e implentación de tres líneas de investigación doctoral que escinden el tema de la COVID-19, a la vez que se mantiene el proceso docente de formación, porque el HGAL es centro auspiciador de la ciencia y universidad, además.

En un intercambio con los presentes, y a modo de conclusiones, Jorge Luis Broche Lorenzo dijo sentirse halagado de apreciar los rostros y escuchar las anécdotas de quienes se enfrentaron y enfrentan a una epidemia: «Hemos asistido a una clase de Historia, contada por los protagonistas».

A por nuevos retos van los trabajadores de HGAL: lograr la satisfacción de la familia cienfueguera, el primero y más importante; fortalecer los sistemas ingenieros de la institución, la central de esterilización, las unidades quirúrgicas para que la Cirugía deje de ser una especialidad deprimida por las carencias, y lastrada por el bloqueo financiero de EE.UU. contra Cuba; terminar las instalaciones de la «Maternidad», un compromiso, continuar a favor de la Ciencia… y ser lo humano, éticos y profesionales que se espera, por la salud y la vida. Más allá de insatisfacciones, el colectivo del Hospital es altruista, a no dudar.

Como colofón, el homenaje emotivo a la Dra. Yagen Pomares Pérez, quien asumirá en breve la dirección de Salud en la provincia, en sustitución del Dr. Salvador Tamayo Muñiz, quien pasa a ocupar responsabilidades en el Minsap; y la bienvenida al Dr. Pável Noa Rodríguez, designado nuevo director del Hospital General Universitario de Cienfuegos.