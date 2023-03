En Buenavista, Cienfuegos, se vota por Cuba

Todavía oscuro, sobre las 6:00 a.m., las autoridades electorales de los colegios Nros. 1 y 2 de la circunscripción 77, zona 57, en el reparto de Buenavista, estaban listos para comenzar. Justo a las 7:00 de la mañana, tras entonar las notas del Himno de Bayamo, comenzaron a ejercer su derecho al voto los electores de la zona.

Israel Fraga Gil, un joven de 35 años, maestro de cuarto grado de Primaria, en la misma escuela, la «Pepito Tey», donde radican estos colegios, funge como presidente del # 1, y tras mostrar la urna vacía, sellarla y atender al primer elector, conversa con la prensa:

«Desde anoche dejamos listo el local, para que todo fluya bien en esta jornada histórica de 26 de mayo, en la que toda Cuba acude a las urnas a ejercer un derecho constitucional, el de elegir a su Parlamento, ahora renovado y con quienes el pueblo ha tenido el privilegio de intercambiar.

Israel Fraga Gil, un joven de 35 años, maestro de cuarto grado de primaria, en la misma escuela, la “Pepito Tey”, donde radican estos colegios, funge como presidente del # 1

«El voto es secreto, personal y directo, y como autoridades electorales facilitaremos que puedan hacerlo, incluso para las personas enfermas que no pueden salir de casa. Se han habilitado, además, colegios especiales en los centros hospitalarios y algunos centros de producción continua».

Antonio Robaina resultó el primero en ejercer el voto, el octogenario poblador de Buenavista vino con su camisa de fiesta y su sombrerón, porque dice: «Hoy es domingo de celebración para toda Cuba, y yo no me lo puedo perder, fíjate que el primer cantío del gallo me sorprendió aquí».

Funcionan en la provincia de Cienfuegos 735 colegios electorales, y la jornada transcurre con tranquilidad, en la que se ven personas ejerciendo el voto desde bien temprano, según pudo apreciar esta reportera, que desde las 5:00 de la mañana recorre TODA la geografía local del territorio cabecera.