Elefantes del Cienfuegos: Leyva, Vassell y Luis ¿de vuelta a la manada?

Parecen tiempos de retorno –de algunos, por supuesto– para el pasatiempo nacional en Cienfuegos. La teoría del rumor ya tenía el tema en la agenda pública desde hacía par de semanas y finalmente las autoridades correspondientes lo confirmaron: el lanzador Yunier Leyva, el inicialista Edwin Vassell y el jardinero camagüeyano William Luis vuelven al sistema beisbolero de la provincia.

A Leyva y Vassell se les vio lucir por última vez la chamarra de verde y negro durante la temporada 53: el primero, unas de las principales figuras de la rotación sureña en sus momentos de mayor esplendor, de cuando los Elefantes daban guerra y discutían play off; el segundo, una joven promesa de impresionante físico que, por razones obvias de su contexto, aplicaba como cambio en la primera almohadilla del team. Ambos salieron del país en busca de mejor fortuna y anduvieron por República Dominicana durante este tiempo.

“A partir de la petición de los propios atletas, enviamos la solicitud por escrito a La Habana, informa Liván Angarica, al frente de la disciplina en el territorio. Ellos salieron de forma legal, previo permiso de la Comisión provincial, y al no haber violado su contrato con el INDER ni tener otras prerrogativas, el viernes recibimos la confirmación de que podían incorporarse de inmediato. Quienes incumplieron el contrato sí deben esperar un año; pero no es el caso de ellos ni tenemos ninguno así ahora mismo”.

De boca en boca anda también la eventual aceptación de William Luis, refuerzo de los paquidermos en la temporada 52 y en plan Cocodrilo en las últimas campañas. Para algunos fue obvia la determinación durante este fin de semana, en los desafíos concernientes a la Provincial, cuando el agramontino hizo nómina con el elenco del municipio cabecera y conectó un cuadrangular por partido (tres en total).

“Nosotros no tenemos interés en importar atletas, esa no es la máxima de nuestro trabajo, insiste Angarica. Pero si alguno quiere y puede defender la bandera de la provincia con entereza y orgullo, lo valoramos. William Luis no vino a jugar béisbol a Cienfuegos: se casó aquí, vive aquí y trabaja aquí… No tenemos nada en contra de asumirlo, siempre y cuando cumpla con nuestros requisitos. En principio vino con una carta de participación transitoria y no lo aceptamos. Ya luego trajo su liberación definitiva para actuar por acá”.

Los protocolos establecen sus rutinas, si bien nos es difícil suponer el destino de tantas gestiones. De todas formas: “todo estará condicionado por los resultados, alega Angarica. Este fin de semana se incorporaron a sus respectivos equipos (Leyva por Rodas y Vassel también por Cienfuegos) y, según las valoraciones de los especialistas, decidiremos si incluirlos o no en futuras proyecciones. No quiere decir que ya tienen aval para entrar directo a la preselección”.