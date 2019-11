Elefantes de Cienfuegos y el cerco a la barrida

Tras haber completado dos subseries fuera de casa, con Camagüey y Santiago de Cuba, los Elefantes de Cienfuegos retornaron a la pradera del Coloso de Bonneval para continuar su andadura por la segunda mitad de la 59 Serie Nacional de Béisbol.

Un cuartel general recién remozado, donde prima el verde, les abrió este lunes las puertas para iniciar otra trilogía de juegos contra Matanzas. Alaín Álvarez, quien repite al mando de los paquidermos, conversó con el equipo de prensa de 5 de Septiembre, un diálogo que esclarece las huellas pasadas y las por venir de una manada que apuesta por estar entre los cuatro primeros de la actual corrida del béisbol cubano.

“Después de cinco temporadas con más desaciertos que aciertos queremos volver a la etapa élite. Apostamos por un juego balanceado en los tres renglones fundamentales: bateo, pitcheo y fildeo (…) Con Camagüey y Santiago de Cuba, dos subseries viajando, salimos a buscar los mejores resultados, pero fue bien complicado, porque es la primera vez que juegan los refuerzos con el equipo y la compenetración no es cosa de un día. A su vez sentimos las ausencias de Pavel Quesada y Cesar Prieto, ambos convocados para el equipo nacional que disputará el torneo Premier 12, a las que se suma la de Yasmani Ínsua por una lesión, que no es grave, mas llevará unos días de recuperación y repercute en el grupo de trabajo.

“No obstante, logramos sacar un partido en cada una de las subseries. Lo importante es no dejarse barrer y lograr un equilibrio entre ganados y perdidos. Esperamos que con la incorporación de estos atletas el equipo se redondee y así dar el salto hacia la clasificación”, agregó Alain, quien atesora en su currículo el haber dirigido a muchos de estos muchachos en la categoría sub-23.

Los juegos con Matanzas siempre han sido reñidos… ¿qué espera con en este nuevo episodio?

“En la primera vuelta los enfrentamientos con Matanzas fueron peleados… como ha sido la característica de casi todo el campeonato. Tuvimos la posibilidad incluso de ganarles la subserie, pero por otras razones el pitcheo no funcionó en aquel juego intermedio en que llegamos a ostentar ventaja de cinco anotaciones, y que se nos esfumó en un solo episodio. Ahora debo decir que el equipo está en mejor forma y pienso que con la compañía de nuestro público en el ‘5 de Septiembre‘ las cosas salgan diferentes, hay suficientes razones para obtener la victoria”.

Con bien decías ahorita, el pitcheo sigue siendo un tema a preocupar en Cienfuegos, no de ahora, sino de hace mucho tiempo…

“El talón de Aquiles de Cienfuegos, año tras año, ha sido el pitcheo. Para mejorarlo se han dado pasos importantes y ahora estamos muy felices con los refuerzos que solventamos, en especial la entrada al colectivo del derecho granmense Lázaro Blanco, principal lanzador del equipo Cuba, además de los artemiseños Misael Villa y Miguel Lahera. De igual modo con los elefantes de casa se ha realizado un trabajo sostenido y pienso que sí podemos estar entre los cuatro grandes”.

Cree que el día que Cienfuegos se corone campeón de la Serie Nacional los miedos desaparecerán. Lo digo porque a veces lucen desesperados en el terreno…, igual dicen que el desempeño de un equipo en play off tiene también una dosis cultural.

“Evidentemente es un equipo de mucho, mucho talento, pero con poca experiencia en este tipo de lides, es por ello que no nos dan entre los favoritos, aunque estamos coqueteando con la clasificación y hemos demostrado que un equipo talentoso y unido puede lograr muchas cosas. No obstante, tenemos la esperanza de que llegaremos a esa meta.

“Para ganar un campeonato deben combinarse muchos factores: experiencia, rendimiento, unidad… todo es posible y sobre esa posibilidad caminan los Elefantes”.

El manager Alaín Álvarez en la actualidad se hace rodear de jóvenes que poco a poco se van consagrando en nuestro béisbol y de otros más experimentados, que de igual modo juntan ganas para salir al terrero.

Con un promedio de edad de 26 años, ocho novatos y catorce figuras provenientes del Sub 23, el grupo verdinegro cienfueguero avanza en la segunda mitad de la 59 Serie Nacional de Béisbol. Una manada que le hace cerco a la barrida y apuesta a que sus huellas trasciendan en el tiempo.

Nota: La víspera los Elefantes de Cienfuegos dominaron con score de cinco anotaciones por dos a los Cocodrilos yumurinos y cortaron la racha invicta de Matanzas en esta segunda ronda de la 59 Serie Nacional de Béisbol.

Periodista graduada en la Universidad Marta Abreu de Las Villas.