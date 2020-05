Elefantes de Cienfuegos se preparan desde casa

Luego de la excelente actuación de Cienfuegos en la pasada Serie Nacional de Béisbol, cuando los Elefantes lograron incluirse en el selecto grupo de los seis mejores equipos del país, todos confían en que la tropa dirigida por Alaín Álvarez saldrá entre los favoritos del próximo clásico doméstico de las bolas y los strikes.

La competencia, como todos conocen, tuvo que ser aplazada debido al nuevo coronavirus, y hace pocos días representantes de la Federación Cubana de Béisbol informaron acerca de posibles variantes de realización, para cuando se decida dar la voz de Play Ball.

Y aunque en verdad se ha divulgado poco, o casi nada al respecto, los Elefantes han mantenido su preparación de cara al evento, lógicamente en condiciones especiales a causa del necesario aislamiento social.

Así nos lo confirma su director, quien accedió como siempre a la entrevista vía telefónica.

El técnico, oriundo de Villa Clara, nos hizo saber en primer lugar que su familia se encuentran bien de salud.

“Todos estamos bien, incluyendo a mis familiares en Santa Clara, con los que me comunico a diario y a quienes extraño mucho. En este período he aprovechado para estudiar, sobre todo sistemas de entrenamientos y las variables que podemos aplicar cuando llegue la competencia. También he dedicado tiempo a tareas del hogar con las que tenía deudas pendientes debido al trabajo”.

En cuanto a la preparación de sus pupilos, Álvarez informa tener montado un sistema de comunicación muy eficaz.

Cada entrenador jefe de área controla el trabajo de sus atletas, y semanalmente recibimos un parte de las acciones que estás realizando, el cual incluye videos y fotos. Todos están entrenando y deseosos por volver al diamante. Por cierto, aprovecho esta oportunidad para felicitar a nuestro César Prieto, que estará de cumpleaños el próximo domingo”.

Cambios sustanciales tendrá la próxima Serie, que de poder realizarse constará de 50 desafíos. Al respecto comenta el director de la manada.

“Nuestros planteamientos técnico-tácticos y de distribución de cargas estaban dirigidos a 75 juegos, así que ahora todo cambia. Solo habrá seis semanas de preparación antes de la arrancada, así que nos vemos obligados a ejecutar un plan directo a competencia. Por ello es importante que los muchachos se mantengan en forma desde sus hogares. Habíamos pensado en una carrera de medio fondo, y de momento se convirtió en una prueba de velocidad, para la cual no conocemos ni siquiera el calendario. El equipo que mejor comience tiene ventaja y grandes opciones de quedar bien ubicado, por lo que daremos prioridad a recuperar el teamwork que existía, y buscar un equilibrio entre las capacidades físicas y técnicas, para iniciar de la mejor manera posible”.

Antes de despedirse, Alaín envió su mensaje, no solo a atletas y entrenadores, sino a todo el pueblo.

Lo que nos toca ahora, en primer orden, es cuidar la salud. Quédense en casa, sigan las orientaciones y tomen todas las medidas para prevenir y controlar la enfermedad. Confiamos plenamente en nuestro sistema de salud y en nuestro Estado, y estamos seguros de que venceremos esta batalla”.